Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:07
Richi написав:
Это формат будущего и потому что КАН это понял в отличии от многих - они и валят такую стоимость. Конечно там не построят больницу и крематорий, но начиная от садика и заканчивая сауной, теннисным кортом и пр. - это запросто.
P.S. В Канаде не был, но читал, что там такой формат - норма.
это хорошо нам всем знакомый с детства формат спального района
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Повідомлень: 7093
З нами з: 05.06.16
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1066 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:27
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
TaryanTT
Повідомлень: 7
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:32
TaryanTT написав:Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
По айфону членам семьи.
Много таких стало. 30куе уже не деньги...
Зубожіння аднака.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 14745
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:37
TaryanTT написав:
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))
antey1969
1
Повідомлень: 8766
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:39
если не 30к то сколько надо денег чтоб купить что то цена/качество
TaryanTT
Повідомлень: 7
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:47
antey1969 написав: TaryanTT написав:
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))
у вас что принтер дома?
TaryanTT
Повідомлень: 7
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:59
TaryanTT написав:
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
Гостинку на Лесном, в доме под снос.
Первичку эконом сейчас 50% на 50% что недостроят.
Поезд уехал (с)
Маринуйте по банкам, и ждите чуда!
Название ветки ,,Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве,, уже опять актуально
И как вишенка на торте,только что новость прочитал по поводу первички:
Митингующие инвесторы ЖК перекрыли улицу Грушевского и проспект Науки
https://bigkiev.com.ua/ulitsu-grushevsk ... story-zhk/
Востаннє редагувалось
vladus17
в П'ят 27 вер, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
Повідомлень: 984
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 75 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05
TaryanTT написав: antey1969 написав: TaryanTT написав:
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))
у вас что принтер дома?
нет дома принтера ? - купи принтер
plugatyrev
Повідомлень: 267
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:07
vladus17 написав: TaryanTT написав:
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
Гостинку на Лесном, в доме под снос.
Первичку эконом сейчас 50% на 50% что недостроят.
Поезд уехал (с)
Маринуйте по банкам, и ждите чуда!
Название ветки ,,Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве,, уже опять актуально
И как вишенка на торте (по поводу первички):
Митингующие инвесторы ЖК перекрыли улицу Грушевского и проспект Науки
https://bigkiev.com.ua/ulitsu-grushevsk ... story-zhk/
А куди дешевше? Касир атб В гостинку за 500 кгрн - 50 зп.
Дешевше грязі.
Сварщик в юніт сіті- теж 50 зп.
Фітоняшки і любителі дожить з фотобанком на терабайти замість квартири - доїть корову на родіну в днр.
Зи. Укостроєвці ніякого відношення до інвестицій не мають. Космолотовці більше підходить.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось
Первый
в П'ят 27 вер, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 14745
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16409
2589258
П'ят 27 вер, 2019 13:58 dir
8
7757
455
183565