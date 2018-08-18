Уну же уже докладывал
матпомощь+пособие, да и субсидия подспорье
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:04
Уну же уже докладывал
матпомощь+пособие, да и субсидия подспорье
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 27 вер, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:05
а при чем тут закрытая территория, я не об этом говорил - шо в парковых, шо в оранже она не закрытая
речь о том шо "инфраструктура шаговой доступности" в жк, построенных в промках и ипенях далека от полноценной, несмотря на обещания и увещевания продавателей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:07
это хорошо нам всем знакомый с детства формат спального района
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:22
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По айфону членам семьи.
Много таких стало. 30куе уже не деньги...
Зубожіння аднака.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:37
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если не 30к то сколько надо денег чтоб купить что то цена/качество
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:47
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:59
Гостинку на Лесном, в доме под снос.
Первичку эконом сейчас 50% на 50% что недостроят.
Поезд уехал (с)
Маринуйте по банкам, и ждите чуда!
Название ветки ,,Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве,, уже опять актуально
И как вишенка на торте,только что новость прочитал по поводу первички:
Митингующие инвесторы ЖК перекрыли улицу Грушевского и проспект Науки
Востаннє редагувалось vladus17 в П'ят 27 вер, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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