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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1848184918501851>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 239
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:47

  antey1969 написав:
  TaryanTT написав:Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?

А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))

у вас что принтер дома?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:59

  TaryanTT написав:Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?

Гостинку на Лесном, в доме под снос.
Первичку эконом сейчас 50% на 50% что недостроят.
Поезд уехал (с)
Маринуйте по банкам, и ждите чуда!

Название ветки ,,Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве,, уже опять актуально :D

И как вишенка на торте,только что новость прочитал по поводу первички:
Митингующие инвесторы ЖК перекрыли улицу Грушевского и проспект Науки
https://bigkiev.com.ua/ulitsu-grushevsk ... story-zhk/
Востаннє редагувалось vladus17 в П'ят 27 вер, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05

  TaryanTT написав:
  antey1969 написав:
  TaryanTT написав:Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?

А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))

у вас что принтер дома?

нет дома принтера ? - купи принтер
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:
  TaryanTT написав:Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?

Гостинку на Лесном, в доме под снос.
Первичку эконом сейчас 50% на 50% что недостроят.
Поезд уехал (с)
Маринуйте по банкам, и ждите чуда!

Название ветки ,,Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве,, уже опять актуально :D

И как вишенка на торте (по поводу первички):
Митингующие инвесторы ЖК перекрыли улицу Грушевского и проспект Науки
https://bigkiev.com.ua/ulitsu-grushevsk ... story-zhk/
А куди дешевше? Касир атб В гостинку за 500 кгрн - 50 зп.

Дешевше грязі.
Сварщик в юніт сіті- теж 50 зп.

Фітоняшки і любителі дожить з фотобанком на терабайти замість квартири - доїть корову на родіну в днр.

Зи. Укостроєвці ніякого відношення до інвестицій не мають. Космолотовці більше підходить.


Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:08

  plugatyrev написав:нет дома принтера ? - купи принтер

может хватить тролить
если есть что сказать по существу - пишите, или молчите
TaryanTT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:А куди дешевше? Касир атб В гостинку за 500 кгрн - 50 зп.

Дешевше грязі.
Сварщик в юніт сіті- теж 50 зп.

Все так гладко на бумаге, да забыли про овраги (с)
Кассирам в АТБ жить на что то надо, + вероятно аренду платить. А если у них еще дети есть .... сами понимаете.
Итого, в лучшем случае живут от ЗП до ЗП. А в худшем- заложники ,,швидко грошией,, :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:
  Первый написав:А куди дешевше? Касир атб В гостинку за 500 кгрн - 50 зп.

Дешевше грязі.
Сварщик в юніт сіті- теж 50 зп.

Все так гладко на бумаге, да забыли про овраги (с)
Кассирам в АТБ жить на что то надо, + вероятно аренду платить. А если у них еще дети есть .... сами понимаете.
Итого, в лучшем случае живут от ЗП до ЗП.
Баян. Обговорювали 1000 разів.
Прийнято доступність рахувати в зп.



Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Баян. Прийнято доступність рахувати в зп.

Значит пора метод вычисления менять.
Этот просто не работает/вводит в заблуждение.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:22

  kingkongovets написав:
  Richi написав:Это формат будущего и потому что КАН это понял в отличии от многих - они и валят такую стоимость. Конечно там не построят больницу и крематорий, но начиная от садика и заканчивая сауной, теннисным кортом и пр. - это запросто.
P.S. В Канаде не был, но читал, что там такой формат - норма.


это хорошо нам всем знакомый с детства формат спального района
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею


Ага, в Канаде АД для работников, падают замертво, не то что в Украине. Пиши исчо, афтар.

Если комплекс достаточно большой и хорошо спроектирован, то у него будет все норм с инфраструктурой. Примеры: Мисто квитив (цена всего 1куе/метр), Файнатаун (1.4куе/метр), Комфорттаун (???/метр), НЛ (2500$/метр).
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:
  Первый написав:Баян. Прийнято доступність рахувати в зп.

Значит пора метод вычисления менять.
У нас на гілці форумчани можуть обґрунтувати що на 100кгрн на місяць прожити не можна. Тому все таки в зп цільової аудиторії.


Всім процвітання!
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