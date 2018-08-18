Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:А куди дешевше? Касир атб В гостинку за 500 кгрн - 50 зп.
Дешевше грязі. Сварщик в юніт сіті- теж 50 зп.
Все так гладко на бумаге, да забыли про овраги (с) Кассирам в АТБ жить на что то надо, + вероятно аренду платить. А если у них еще дети есть .... сами понимаете. Итого, в лучшем случае живут от ЗП до ЗП. А в худшем- заложники ,,швидко грошией,,
Первый написав:А куди дешевше? Касир атб В гостинку за 500 кгрн - 50 зп.
Дешевше грязі. Сварщик в юніт сіті- теж 50 зп.
Все так гладко на бумаге, да забыли про овраги (с) Кассирам в АТБ жить на что то надо, + вероятно аренду платить. А если у них еще дети есть .... сами понимаете. Итого, в лучшем случае живут от ЗП до ЗП.
Баян. Обговорювали 1000 разів. Прийнято доступність рахувати в зп.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Richi написав:Это формат будущего и потому что КАН это понял в отличии от многих - они и валят такую стоимость. Конечно там не построят больницу и крематорий, но начиная от садика и заканчивая сауной, теннисным кортом и пр. - это запросто. P.S. В Канаде не был, но читал, что там такой формат - норма.
это хорошо нам всем знакомый с детства формат спального района тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
Ага, в Канаде АД для работников, падают замертво, не то что в Украине. Пиши исчо, афтар.
Если комплекс достаточно большой и хорошо спроектирован, то у него будет все норм с инфраструктурой. Примеры: Мисто квитив (цена всего 1куе/метр), Файнатаун (1.4куе/метр), Комфорттаун (???/метр), НЛ (2500$/метр).