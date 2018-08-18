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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:23
TaryanTT написав: plugatyrev написав:
нет дома принтера ? - купи принтер
может хватить тролить
если есть что сказать по существу - пишите, или молчите
За 32куе - студию в Мисти квитив, или однуху в Медовом, или однуху в Оранже, или однуху в Абрикосовом (долго ждать, но перспективно).
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investorkiev
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:27
Первый написав: vladus17 написав: Первый написав:
Баян. Прийнято доступність рахувати в зп.
Значит пора метод вычисления менять.
У нас на гілці форумчани можуть обґрунтувати що на 100кгрн на місяць прожити не можна. Тому все таки в зп цільової аудиторії.
Всім процвітання!
Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).
1 ребенок в месяц - около 25кгрн (школа, развозки, репетиторы, врачи, привовки, шмотки), если в школу не ходит - то садик или няня.
Итого 2 детей= уже 50кгрн.
Обслуживание 1 авто -5-10 кгрн, если 2 авто - то 10-20кгрн.
Продукты в маркете на семью на месяц - 25-30кгрн.
Вот вам уже и сотка набежала.
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investorkiev
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:30
investorkiev написав:
Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).
1 ребенок в месяц - около 25кгрн (школа, развозки, репетиторы, врачи, привовки, шмотки), если в школу не ходит - то садик или няня.
Итого 2 детей= уже 50кгрн.
Обслуживание 1 авто -5-10 кгрн, если 2 авто - то 10-20кгрн.
Продукты в маркете на семью на месяц - 25-30кгрн.
Вот вам уже и сотка набежала.
Да что вы говорите. Вон Первый утрерждает что АТБешники являются ЦА для гостинок в пол лимона гриши (всего то, изза просевшегего курса).
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vladus17
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:34
vladus17 написав: investorkiev написав:
Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).
1 ребенок в месяц - около 25кгрн (школа, развозки, репетиторы, врачи, привовки, шмотки), если в школу не ходит - то садик или няня.
Итого 2 детей= уже 50кгрн.
Обслуживание 1 авто -5-10 кгрн, если 2 авто - то 10-20кгрн.
Продукты в маркете на семью на месяц - 25-30кгрн.
Вот вам уже и сотка набежала.
Да что вы говорите. Вон Первый утрерждает что АТБешники являются ЦА для гостинок в пол лимона гриши (всего то, изза просевшегего курса).
Я ж написав, що на думку деяких, продавці в магазинах вже вимерли. Тому доступність квартири рахується в кількості зп ЦА.
І таки баян:-)
Тим більше трібека з доходом в 100 кгрн походу теж не зможе купити гостішку:-)
100 зп ЦА - вартість хати. Без нюансів. Норм показник.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:34
investorkiev написав:
Ага, в Канаде АД для работников, падают замертво, не то что в Украине. Пиши исчо, афтар.
Если комплекс достаточно большой и хорошо спроектирован, то у него будет все норм с инфраструктурой. Примеры: Мисто квитив (цена всего 1куе/метр), Файнатаун (1.4куе/метр), Комфорттаун (???/метр), НЛ (2500$/метр).
1) натаха, у тебя проблемы с чтением, или с осмыслением прочитанного? где я про ад писал? или ты всерьез хочешь сравнить среднюю производительность украинского и канадского работника?)
2) нука поведай нам из чего именно состоит "норм инфраструктура" в перечисленных тобой жк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:41
Первый написав:
100 зп ЦА - вартість хати. Без нюансів. Норм показник.
Хата понятие обширное. Это может быть 1) Подвал в епенях. 2) Гостинка на Лесном
3) Трешка БПС в прицентральной Соломе.
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vladus17
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