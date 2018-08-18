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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1848184918501851

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 239
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:23

  TaryanTT написав:
  plugatyrev написав:нет дома принтера ? - купи принтер

может хватить тролить
если есть что сказать по существу - пишите, или молчите


За 32куе - студию в Мисти квитив, или однуху в Медовом, или однуху в Оранже, или однуху в Абрикосовом (долго ждать, но перспективно).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:27

  Первый написав:
vladus17 написав:
  Первый написав:Баян. Прийнято доступність рахувати в зп.

Значит пора метод вычисления менять.
У нас на гілці форумчани можуть обґрунтувати що на 100кгрн на місяць прожити не можна. Тому все таки в зп цільової аудиторії.


Всім процвітання!


Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).

1 ребенок в месяц - около 25кгрн (школа, развозки, репетиторы, врачи, привовки, шмотки), если в школу не ходит - то садик или няня.
Итого 2 детей= уже 50кгрн.

Обслуживание 1 авто -5-10 кгрн, если 2 авто - то 10-20кгрн.
Продукты в маркете на семью на месяц - 25-30кгрн.

Вот вам уже и сотка набежала.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).

1 ребенок в месяц - около 25кгрн (школа, развозки, репетиторы, врачи, привовки, шмотки), если в школу не ходит - то садик или няня.
Итого 2 детей= уже 50кгрн.

Обслуживание 1 авто -5-10 кгрн, если 2 авто - то 10-20кгрн.
Продукты в маркете на семью на месяц - 25-30кгрн.

Вот вам уже и сотка набежала.

Да что вы говорите. Вон Первый утрерждает что АТБешники являются ЦА для гостинок в пол лимона гриши (всего то, изза просевшегего курса).
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:
  investorkiev написав:Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).

1 ребенок в месяц - около 25кгрн (школа, развозки, репетиторы, врачи, привовки, шмотки), если в школу не ходит - то садик или няня.
Итого 2 детей= уже 50кгрн.

Обслуживание 1 авто -5-10 кгрн, если 2 авто - то 10-20кгрн.
Продукты в маркете на семью на месяц - 25-30кгрн.

Вот вам уже и сотка набежала.

Да что вы говорите. Вон Первый утрерждает что АТБешники являются ЦА для гостинок в пол лимона гриши (всего то, изза просевшегего курса).
Я ж написав, що на думку деяких, продавці в магазинах вже вимерли. Тому доступність квартири рахується в кількості зп ЦА.
І таки баян:-)
Тим більше трібека з доходом в 100 кгрн походу теж не зможе купити гостішку:-)

100 зп ЦА - вартість хати. Без нюансів. Норм показник.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:34

  investorkiev написав:Ага, в Канаде АД для работников, падают замертво, не то что в Украине. Пиши исчо, афтар.

Если комплекс достаточно большой и хорошо спроектирован, то у него будет все норм с инфраструктурой. Примеры: Мисто квитив (цена всего 1куе/метр), Файнатаун (1.4куе/метр), Комфорттаун (???/метр), НЛ (2500$/метр).


1) натаха, у тебя проблемы с чтением, или с осмыслением прочитанного? где я про ад писал? или ты всерьез хочешь сравнить среднюю производительность украинского и канадского работника?)
2) нука поведай нам из чего именно состоит "норм инфраструктура" в перечисленных тобой жк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:100 зп ЦА - вартість хати. Без нюансів. Норм показник.

Хата понятие обширное. Это может быть 1) Подвал в епенях. 2) Гостинка на Лесном
3) Трешка БПС в прицентральной Соломе.
vladus17
 
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