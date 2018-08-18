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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18491850185118521853>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:100 зп ЦА - вартість хати. Без нюансів. Норм показник.

Хата понятие обширное. Это может быть 1) Подвал в епенях. 2) Гостинка на Лесном
3) Трешка БПС в прицентральной Соломе.
и так далее.
Так о какой хате речь?

Как по мне, первые два полноценным жильем назвать нельзя. Ни для одного человека ни темболее для семьи.

Трешка БПС за 100ЦА звучит хорошо. Но таких цен и близко нет.
Даешь трешку БПС за 41,400уе в Киеве!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:47

  hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей

Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние.
Сейчас сдается за 10 000 грн.
В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн?
Место теперь культовое.
Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:51

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Ага, в Канаде АД для работников, падают замертво, не то что в Украине. Пиши исчо, афтар.

Если комплекс достаточно большой и хорошо спроектирован, то у него будет все норм с инфраструктурой. Примеры: Мисто квитив (цена всего 1куе/метр), Файнатаун (1.4куе/метр), Комфорттаун (???/метр), НЛ (2500$/метр).


1) натаха, у тебя проблемы с чтением, или с осмыслением прочитанного? где я про ад писал? или ты всерьез хочешь сравнить среднюю производительность украинского и канадского работника?)
2) нука поведай нам из чего именно состоит "норм инфраструктура" в перечисленных тобой жк


Конговец, у тебя проблемы с написанием и осмыслением написанного тобой. Это ж ты написал про падающих с ног канадских работников))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Честно - семье 100кгрн/мес - это впритык. Без учета капитальных инвестиций (авто, недвижимость, Гарвард для детей).

Игорь Валерьевич, ты что ли?

Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки. 5 лет продержится. А если взять мужчину, то ему минимум пятерку надо дать. Потому что трешку жене и две себе.
Источник: https://censor.net.ua/r3144950
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:57

Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:01

  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


А у вас шо? Не так? Одинокая женщина в 30-40 тыс грн вкладывается? С комуналкой, бензином, покупкой айфончика, покраской, бровями, маник/педик?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:
  Первый написав:100 зп ЦА - вартість хати. Без нюансів. Норм показник.

Хата понятие обширное. Это может быть 1) Подвал в епенях. 2) Гостинка на Лесном
3) Трешка БПС в прицентральной Соломе.
и так далее.
Так о какой хате речь?

Как по мне, первые два полноценным жильем назвать нельзя. Ни для одного человека ни темболее для семьи.

Трешка БПС за 100ЦА звучит хорошо. Но таких цен и близко нет.
Даешь трешку БПС за 41,400уе в Киеве!


Хата є хата і тут повинен бути принцип розумної достатності.



Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:01

  investorkiev написав:Конговец, у тебя проблемы с написанием и осмыслением написанного тобой. Это ж ты написал про падающих с ног канадских работников))


нет - таки у тебя)
я писал шо в в канаде люди как правило домой приходят тока поспать, на все остальное времени практически не остается - хочешь со мной поспорить на эту тему?)
очень интересно тебя будет послушать - я как раз недавно прокатился из калифорнии до аляски через канаду - мож чего не рассмотрел, так ты мне скажи)
стандартная ситуация в американском/канадском жилом комплексе, или аппартаментах - пустой бассейн днем, ну максимум 3-4 человека, все остальные работают
так а шо там с шикарной инфраструктурой? не съезжай) расскажи про больнички, театры и трц в перечисленных тобой жк)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:05

  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


тут походу лавры "тролля года" никак не могут поделить трибека с рассказами о своем джипе и семейном бюджете, никогда не ошибающийся респект, просящий совета куда ему приткнуть тридцатку, да грустно пасущий задних макс со своими сквоттерами и комбедами
цирк цирк цирк :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:07

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Конговец, у тебя проблемы с написанием и осмыслением написанного тобой. Это ж ты написал про падающих с ног канадских работников))


нет - таки у тебя)
я писал шо в в канаде люди как правило домой приходят тока поспать, на все остальное времени практически не остается - хочешь со мной поспорить на эту тему?)
очень интересно тебя будет послушать - я как раз недавно прокатился из калифорнии до аляски через канаду - мож чего не рассмотрел, так ты мне скажи)
стандартная ситуация в американском/канадском жилом комплексе, или аппартаментах - пустой бассейн днем, ну максимум 3-4 человека, все остальные работают
так а шо там с шикарной инфраструктурой? не съезжай) расскажи про больнички, театры и трц в перечисленных тобой жк)


Вот что ты дословно написал, перечитай шевеля губами:

тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
investorkiev
 
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