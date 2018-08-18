Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние. Сейчас сдается за 10 000 грн. В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн? Место теперь культовое. Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?
investorkiev написав:Ага, в Канаде АД для работников, падают замертво, не то что в Украине. Пиши исчо, афтар.
Если комплекс достаточно большой и хорошо спроектирован, то у него будет все норм с инфраструктурой. Примеры: Мисто квитив (цена всего 1куе/метр), Файнатаун (1.4куе/метр), Комфорттаун (???/метр), НЛ (2500$/метр).
1) натаха, у тебя проблемы с чтением, или с осмыслением прочитанного? где я про ад писал? или ты всерьез хочешь сравнить среднюю производительность украинского и канадского работника?) 2) нука поведай нам из чего именно состоит "норм инфраструктура" в перечисленных тобой жк
Конговец, у тебя проблемы с написанием и осмыслением написанного тобой. Это ж ты написал про падающих с ног канадских работников))
investorkiev написав:Конговец, у тебя проблемы с написанием и осмыслением написанного тобой. Это ж ты написал про падающих с ног канадских работников))
нет - таки у тебя) я писал шо в в канаде люди как правило домой приходят тока поспать, на все остальное времени практически не остается - хочешь со мной поспорить на эту тему?) очень интересно тебя будет послушать - я как раз недавно прокатился из калифорнии до аляски через канаду - мож чего не рассмотрел, так ты мне скажи) стандартная ситуация в американском/канадском жилом комплексе, или аппартаментах - пустой бассейн днем, ну максимум 3-4 человека, все остальные работают так а шо там с шикарной инфраструктурой? не съезжай) расскажи про больнички, театры и трц в перечисленных тобой жк)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...
тут походу лавры "тролля года" никак не могут поделить трибека с рассказами о своем джипе и семейном бюджете, никогда не ошибающийся респект, просящий совета куда ему приткнуть тридцатку, да грустно пасущий задних макс со своими сквоттерами и комбедами цирк цирк цирк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
investorkiev написав:Конговец, у тебя проблемы с написанием и осмыслением написанного тобой. Это ж ты написал про падающих с ног канадских работников))
нет - таки у тебя) я писал шо в в канаде люди как правило домой приходят тока поспать, на все остальное времени практически не остается - хочешь со мной поспорить на эту тему?) очень интересно тебя будет послушать - я как раз недавно прокатился из калифорнии до аляски через канаду - мож чего не рассмотрел, так ты мне скажи) стандартная ситуация в американском/канадском жилом комплексе, или аппартаментах - пустой бассейн днем, ну максимум 3-4 человека, все остальные работают так а шо там с шикарной инфраструктурой? не съезжай) расскажи про больнички, театры и трц в перечисленных тобой жк)
Вот что ты дословно написал, перечитай шевеля губами:
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею