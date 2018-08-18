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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:11
TaryanTT написав: antey1969 написав: TaryanTT написав:
Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?
А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))
у вас что принтер дома?
превед риспект
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:12
investorkiev написав: Natt написав:
Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...
А у вас шо? Не так? Одинокая женщина в 30-40 тыс грн вкладывается? С комуналкой, бензином, покупкой айфончика, покраской, бровями, маник/педик?
А де в списку сумки, туфлі рістарани?прибиралка, чоловік по визову і сантехнік, царський, спорткостюм для нього і брильянти. Мальдіви 4 рази на рік...
Короче на 40кет вижить нізя, не те що гостишку купить.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:13
investorkiev написав:
Вот что ты дословно написал, перечитай шевеля губами:
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
да я и так помню, натах) и шо?
давай поливай про норм инфраструктуру, скока можно уже петлять
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18
Первый написав: investorkiev написав: Natt написав:
Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...
А у вас шо? Не так? Одинокая женщина в 30-40 тыс грн вкладывается? С комуналкой, бензином, покупкой айфончика, покраской, бровями, маник/педик?
А де в списку сумки, туфлі рістарани?прибиралка, чоловік по визову і сантехнік, царський, спорткостюм для нього і брильянти. Мальдіви 4 рази на рік...
Короче на 40кет вижить нізя, не те що гостишку купить.
Всім процвітання!
если тратить на дите не 25 кгрн в месяц, а 50, оно сразу становится в два раза лучше. так что трибека просто жлобина, дети у него того походу в категории "забаненные родственники"
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:26
kingkongovets написав: Natt написав:
Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...
тут походу лавры "тролля года" никак не могут поделить трибека с рассказами о своем джипе и семейном бюджете, никогда не ошибающийся респект, просящий совета куда ему приткнуть тридцатку, да грустно пасущий задних макс со своими сквоттерами и комбедами
цирк цирк цирк
а уня??
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:29
кто инвестировал в обьекты интергала, поделитесь впечатлениями
никто интергал-сити не обос**л даже, этот "ТТ для бедных" что за непорядок.
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 27 вер, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:31
А еленск, которая все слила после 1го тура выборов?
А Конговец, с рассказами про плохую жизнь в Канаде?
А трололо, который был за ПАП, и вдруг резко позеленел?
А Франт, который оказывается живет в Ливерпуле?
Та тут у каждого проблемы с головой на этой ветке, можно дисер по психиатрии защитить
Востаннє редагувалось investorkiev
в П'ят 27 вер, 2019 15:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:31
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
окленд смотрел?
мне не интересні ни тернопольские жлобі не львовские рагули, вероятность достройки ими домов близится к нулю. Только Киевгорстрой.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:32
kingkongovets написав: Natt написав:
Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...
тут походу лавры "тролля года" никак не могут поделить трибека с рассказами о своем джипе и семейном бюджете, никогда не ошибающийся респект, просящий совета куда ему приткнуть тридцатку, да грустно пасущий задних макс со своими сквоттерами и комбедами
цирк цирк цирк
Проект "Сквоттер" теперь работает под крылом у Генпрокуратуры - я им больше не занимаюсь. В планах у них было создать на его базе Департамент Цивільної Конфіскації. Вроде ведут сейчас переговоры с Баракой - хотят поставить на службу обществу "Бомбер".
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:32
Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
окленд смотрел?
мне не интересні ни тернопольские жлобі не львовские рагули, вероятность достройки ими домов близится к нулю. Только Киевгорстрой.
про тернопольских не знаю, но львовские немало сдали
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