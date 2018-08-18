RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1850185118521853>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:11

  TaryanTT написав:
  antey1969 написав:
  TaryanTT написав:Ребята, есть свободные 30к долл. что купить найлучшее сейчас?

А почему всего 30 тыс? В принтере краска закончилась?)))

у вас что принтер дома?


превед риспект
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4195
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


А у вас шо? Не так? Одинокая женщина в 30-40 тыс грн вкладывается? С комуналкой, бензином, покупкой айфончика, покраской, бровями, маник/педик?


А де в списку сумки, туфлі рістарани?прибиралка, чоловік по визову і сантехнік, царський, спорткостюм для нього і брильянти. Мальдіви 4 рази на рік...
Короче на 40кет вижить нізя, не те що гостишку купить.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14747
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:13

  investorkiev написав:
Вот что ты дословно написал, перечитай шевеля губами:

тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею


да я и так помню, натах) и шо? :mrgreen:
давай поливай про норм инфраструктуру, скока можно уже петлять
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 05.06.16
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18

  Первый написав:
investorkiev написав:
  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


А у вас шо? Не так? Одинокая женщина в 30-40 тыс грн вкладывается? С комуналкой, бензином, покупкой айфончика, покраской, бровями, маник/педик?


А де в списку сумки, туфлі рістарани?прибиралка, чоловік по визову і сантехнік, царський, спорткостюм для нього і брильянти. Мальдіви 4 рази на рік...
Короче на 40кет вижить нізя, не те що гостишку купить.


Всім процвітання!


если тратить на дите не 25 кгрн в месяц, а 50, оно сразу становится в два раза лучше. так что трибека просто жлобина, дети у него того походу в категории "забаненные родственники"
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4195
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:26

  kingkongovets написав:
  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


тут походу лавры "тролля года" никак не могут поделить трибека с рассказами о своем джипе и семейном бюджете, никогда не ошибающийся респект, просящий совета куда ему приткнуть тридцатку, да грустно пасущий задних макс со своими сквоттерами и комбедами
цирк цирк цирк :mrgreen:

а уня?? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4195
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:29

кто инвестировал в обьекты интергала, поделитесь впечатлениями
никто интергал-сити не обос**л даже, этот "ТТ для бедных" что за непорядок.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 27 вер, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4195
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А еленск, которая все слила после 1го тура выборов?
А Конговец, с рассказами про плохую жизнь в Канаде?
А трололо, который был за ПАП, и вдруг резко позеленел?
А Франт, который оказывается живет в Ливерпуле?

Та тут у каждого проблемы с головой на этой ветке, можно дисер по психиатрии защитить
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 27 вер, 2019 15:35, всього редагувалось 2 разів.
investorkiev
 
Повідомлень: 989
З нами з: 06.03.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:31

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?

окленд смотрел?

мне не интересні ни тернопольские жлобі не львовские рагули, вероятность достройки ими домов близится к нулю. Только Киевгорстрой.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20267
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:32

  kingkongovets написав:
  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


тут походу лавры "тролля года" никак не могут поделить трибека с рассказами о своем джипе и семейном бюджете, никогда не ошибающийся респект, просящий совета куда ему приткнуть тридцатку, да грустно пасущий задних макс со своими сквоттерами и комбедами
цирк цирк цирк :mrgreen:

Проект "Сквоттер" теперь работает под крылом у Генпрокуратуры - я им больше не занимаюсь. В планах у них было создать на его базе Департамент Цивільної Конфіскації. Вроде ведут сейчас переговоры с Баракой - хотят поставить на службу обществу "Бомбер".
airmax78
 
Повідомлень: 31778
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?

окленд смотрел?

мне не интересні ни тернопольские жлобі не львовские рагули, вероятность достройки ими домов близится к нулю. Только Киевгорстрой.


про тернопольских не знаю, но львовские немало сдали
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4195
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1850185118521853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik, Serg-ik, Vadim V і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1640, 1641, 1642
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16410 2589354
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:04
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183565
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.