Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:58

kingkongovets написав: давай поливай про норм инфраструктуру, скока можно уже петлять давай поливай про норм инфраструктуру, скока можно уже петлять

Конговец, твоя проблема в том что ты неадекват.Как это вышло? Очень просто. Ты уже долго сидишь на пенсии, ни с кем не общаешься, ну кроме обслуживающего персонала. У тебя нет взаимодействия с равными тебе или более крутыми людьми. Вот у тебя корона и оделась. Тяжело принимать и осознавать что ты не самый умный, не самый богатый, не самый успешный - если ты не видишь этих более умных и богатых людей в реальной жизни.Что касается инфраструктуры. Ок, отвечу - не для тебя, а нас же читают другие люди.Возьмем НЛ. Там есть на территории: школы, садики, мини-парк, теннисные корты, спортзалы с бассейном, картинная галерея, куча кафе и пару ресторанов, супермаркет, аптека, пекарня, химчистка. Есть агенство недвижимости и нотариус.Из того чего нет приходит только 3 вещи: кинотеатр, автомобильная тема (типа Сто и шиномонтажа- но есть сразу за воротами на ЖДшоссе) и медицинская тема (опять же за воротами есть госбольница и дила/синево.Все это покрывает 99% ежедневных потребностей жителя.Какой бл@дь инфраструктуры тебе еще не хватает?