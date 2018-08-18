RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1850185118521853

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:38

на стройке зоряного тока шо кран упал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 05.06.16
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:47

  investorkiev написав:
  Natt написав:Читаю последние страницы и начинаю понимать, что пятница уже начала превращаться в тяпницу...


А у вас шо? Не так? Одинокая женщина в 30-40 тыс грн вкладывается? С комуналкой, бензином, покупкой айфончика, покраской, бровями, маник/педик?

У Вас, наверное, есть аккаунт в Инстаграме, да?
Никогда не было Айфона и не планирую, родной цвет волос и так красивый, брови свои - зачем на лице татуху бить-то, на ногтях бесцветный лак, он и дома за минуту наносится. Ресницы и губы тоже родные если че. А так-то хз, сколько на эту всю разноцветную мишуру денег надо. И кому это вообще надо, а?
Но да, можно любые деньги спускать...
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 09.08.15
Подякував: 305 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:58

  kingkongovets написав:давай поливай про норм инфраструктуру, скока можно уже петлять


Конговец, твоя проблема в том что ты неадекват.
Как это вышло? Очень просто. Ты уже долго сидишь на пенсии, ни с кем не общаешься, ну кроме обслуживающего персонала. У тебя нет взаимодействия с равными тебе или более крутыми людьми. Вот у тебя корона и оделась. Тяжело принимать и осознавать что ты не самый умный, не самый богатый, не самый успешный - если ты не видишь этих более умных и богатых людей в реальной жизни.

Что касается инфраструктуры. Ок, отвечу - не для тебя, а нас же читают другие люди.

Возьмем НЛ. Там есть на территории: школы, садики, мини-парк, теннисные корты, спортзалы с бассейном, картинная галерея, куча кафе и пару ресторанов, супермаркет, аптека, пекарня, химчистка. Есть агенство недвижимости и нотариус.
Из того чего нет приходит только 3 вещи: кинотеатр, автомобильная тема (типа Сто и шиномонтажа- но есть сразу за воротами на ЖДшоссе) и медицинская тема (опять же за воротами есть госбольница и дила/синево.

Все это покрывает 99% ежедневных потребностей жителя.
Какой бл@дь инфраструктуры тебе еще не хватает?
investorkiev
 
Повідомлень: 989
З нами з: 06.03.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:58

  kingkongovets написав:на стройке зоряного тока шо кран упал

7й этаж начали гнать?
TaryanTT
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:03

Посмотрел я инвест форум в Одессе, почитал последние события и вопли здесь и понял что форточка возможностей захлопнулась но большенство так и осталось мерзнуть на улице
TaryanTT
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:09

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:давай поливай про норм инфраструктуру, скока можно уже петлять


Конговец, твоя проблема в том что ты неадекват.
Как это вышло? Очень просто. Ты уже долго сидишь на пенсии, ни с кем не общаешься, ну кроме обслуживающего персонала. У тебя нет взаимодействия с равными тебе или более крутыми людьми. Вот у тебя корона и оделась. Тяжело принимать и осознавать что ты не самый умный, не самый богатый, не самый успешный - если ты не видишь этих более умных и богатых людей в реальной жизни.

Что касается инфраструктуры. Ок, отвечу - не для тебя, а нас же читают другие люди.

Возьмем НЛ. Там есть на территории: школы, садики, мини-парк, теннисные корты, спортзалы с бассейном, картинная галерея, куча кафе и пару ресторанов, супермаркет, аптека, пекарня, химчистка. Есть агенство недвижимости и нотариус.
Из того чего нет приходит только 3 вещи: кинотеатр, автомобильная тема (типа Сто и шиномонтажа- но есть сразу за воротами на ЖДшоссе) и медицинская тема (опять же за воротами есть госбольница и дила/синево.

Все это покрывает 99% ежедневных потребностей жителя.
Какой бл@дь инфраструктуры тебе еще не хватает?

Оушына.
airmax78
 
Повідомлень: 31778
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Какой бл@дь инфраструктуры еще не хватает?

Вы в своём вопросе написали ответ. Не сомневаюсь, в НЛ есть такие, которым снимают квартиры. Но они ж не свободны. За свободными надо выезжать за территорию.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9655
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  TaryanTT написав:Посмотрел я инвест форум в Одессе, почитал последние события и вопли здесь и понял что форточка возможностей захлопнулась но большенство так и осталось мерзнуть на улице

Та не захлопнулась, но стала сильно меньше. Ну вырос ценник с 28 до 33к баксов, это разве деньги в долгосрочной перспективе?
Santehnik
 
Повідомлень: 73
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1850185118521853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik, Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1640, 1641, 1642
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16410 2589345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:04
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183565
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.