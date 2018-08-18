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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:38
на стройке зоряного тока шо кран упал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:47
У Вас, наверное, есть аккаунт в Инстаграме, да?
Никогда не было Айфона и не планирую, родной цвет волос и так красивый, брови свои - зачем на лице татуху бить-то, на ногтях бесцветный лак, он и дома за минуту наносится. Ресницы и губы тоже родные если че. А так-то хз, сколько на эту всю разноцветную мишуру денег надо. И кому это вообще надо, а?
Но да, можно любые деньги спускать...
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:58
Конговец, твоя проблема в том что ты неадекват.
Как это вышло? Очень просто. Ты уже долго сидишь на пенсии, ни с кем не общаешься, ну кроме обслуживающего персонала. У тебя нет взаимодействия с равными тебе или более крутыми людьми. Вот у тебя корона и оделась. Тяжело принимать и осознавать что ты не самый умный, не самый богатый, не самый успешный - если ты не видишь этих более умных и богатых людей в реальной жизни.
Что касается инфраструктуры. Ок, отвечу - не для тебя, а нас же читают другие люди.
Возьмем НЛ. Там есть на территории: школы, садики, мини-парк, теннисные корты, спортзалы с бассейном, картинная галерея, куча кафе и пару ресторанов, супермаркет, аптека, пекарня, химчистка. Есть агенство недвижимости и нотариус.
Из того чего нет приходит только 3 вещи: кинотеатр, автомобильная тема (типа Сто и шиномонтажа- но есть сразу за воротами на ЖДшоссе) и медицинская тема (опять же за воротами есть госбольница и дила/синево.
Все это покрывает 99% ежедневных потребностей жителя.
Какой бл@дь инфраструктуры тебе еще не хватает?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:58
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:03
Посмотрел я инвест форум в Одессе, почитал последние события и вопли здесь и понял что форточка возможностей захлопнулась но большенство так и осталось мерзнуть на улице
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:09
Оушына.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы в своём вопросе написали ответ. Не сомневаюсь, в НЛ есть такие, которым снимают квартиры. Но они ж не свободны. За свободными надо выезжать за территорию.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та не захлопнулась, но стала сильно меньше. Ну вырос ценник с 28 до 33к баксов, это разве деньги в долгосрочной перспективе?
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