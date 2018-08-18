В Украине выросли долги по зарплатам: назван ТОП регионов-должников.
В Украине упали зарплаты: в каких регионах платят больше всего.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Немножко о земных делах простых людей...
В Украине выросли долги по зарплатам: назван ТОП регионов-должников.
В Украине упали зарплаты: в каких регионах платят больше всего.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:40
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:42
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:45
обвинение в неадекватности от человека, который не может и слова сказать шоп не соврать и до сих пор не может определиться со своей гендерной принадлежностью - этот комплимент дорогого стоит
и еще - корона НАдевается, натах
надевают одежду, одевают надежду - на мба вам про это забыли сказать?)
ну про школу то я и не спрашиваю - давно понятно шо школу ты ударно прогуливала, да и вообще детство у тебя было нелегкое - эта твоя рефлексия и бравада красивой жизнью ведь не на пустом месте появилась, да и верится в нее с трудом
комплексы многое могут сказать о человеке)
а про инфраструктуру - может для тебя то шо ты перечислила и закрывает 99% ежедневных потребностей, а вот для меня - нет
и кстати шо там с остальными двумя комплексами?
я то говорил именно о парковых озерах - просто вспомнил слова уни о том, шо когда оранж достроят там будет ВСЕ
вот и стало интересно шо пересичный чел под этим ВСЕ подразумевает
и ты меня не разочаровала
зы: вспомнилось как один форумчанин, купивший 90м двушку на окраине ирпеня в 2013ом с восторгом рассказывал, шо их "инфраструктура" пополнилась лавочкой и мангалом
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 27 вер, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обитатели НЛ настолько не дорожат репутацией?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:55
kingkongovets
Для полноты картины в Парковые озера надо приехать после 23:00....все свободные клочки асфальта запаркованы автомобилями.
П.С. Представьте что там творится когда выпадает снег
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56
Вроде как логично. Но давайте вспомним зачем продаётся вторичка?
1 разъехаться
2 съехаться
3 купить более современное
Вариант 1 давит на цену более всего, покупается 1+1 или 1+2 вместо 3-4 к.
А вот вариант 3, если остановятся стройки, вообще исчезнет из продаж, не подпитав первичку.
Что будет делать застройщик?
В эконом-сегменте снижать цену, к нему пойдёт покупан. Кто не снизит-помрёт. Кто выживет, снизив первым, займёт место умершего и поднимет ценник.
В общем, как и в 2015 году, застройщик будет вынужден идти экстенсивным путём, продавая больше и дешевле. Строить быстрее они пока не хотят.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:58
Квартиры-это деньги, деньги-это баксы
Сегодня стало известно про уход Данилюка с поста главы СНБО
а Фурса написал такое
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 27 вер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:02
Ждём вброса про выброс студий на 8 метров по 200 000. Раскупим за час
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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