RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18521853185418551856>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немножко о земных делах простых людей...

В Украине выросли долги по зарплатам: назван ТОП регионов-должников.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 37388.html

В Украине упали зарплаты: в каких регионах платят больше всего.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 37362.html
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 03.12.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:40

  investorkiev написав:Юнит можно рассмотреть если там будут 50% скидки + черновой ремонт в подарок.

А если серьезно - то глянуть нечего, все дорого, сдается черти когда и стремно.
[/quote][/quote]
Такие новые реалии.
Вторична должна бодренько подпрыгнуть
TaryanTT
 
Заблокований
Повідомлень: 11
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:42

  TaryanTT написав:Для человека который ели наскирдовал 28, цифра в 33 Уже не вкладывается в голове. А когда сложится, ценник будет уде 40

Как любят говорить в ОП КАНа - мы вам на 2 года больше рассрочку посчитаем да и вам тогда хватит на вот этот отличный вариант :mrgreen:
Santehnik
 
Повідомлень: 74
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:45

  investorkiev написав:Конговец, твоя проблема в том что ты неадекват.


обвинение в неадекватности от человека, который не может и слова сказать шоп не соврать и до сих пор не может определиться со своей гендерной принадлежностью - этот комплимент дорогого стоит :mrgreen:
и еще - корона НАдевается, натах
надевают одежду, одевают надежду - на мба вам про это забыли сказать?)
ну про школу то я и не спрашиваю - давно понятно шо школу ты ударно прогуливала, да и вообще детство у тебя было нелегкое - эта твоя рефлексия и бравада красивой жизнью ведь не на пустом месте появилась, да и верится в нее с трудом
комплексы многое могут сказать о человеке)

а про инфраструктуру - может для тебя то шо ты перечислила и закрывает 99% ежедневных потребностей, а вот для меня - нет
и кстати шо там с остальными двумя комплексами?
я то говорил именно о парковых озерах - просто вспомнил слова уни о том, шо когда оранж достроят там будет ВСЕ
вот и стало интересно шо пересичный чел под этим ВСЕ подразумевает
и ты меня не разочаровала :mrgreen:

зы: вспомнилось как один форумчанин, купивший 90м двушку на окраине ирпеня в 2013ом с восторгом рассказывал, шо их "инфраструктура" пополнилась лавочкой и мангалом :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 27 вер, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7099
З нами з: 05.06.16
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Сержик, их привозят по звонку, вы что, до сих пор ментально в 90х живете??

Обитатели НЛ настолько не дорожат репутацией?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9660
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:55

kingkongovets
Для полноты картины в Парковые озера надо приехать после 23:00....все свободные клочки асфальта запаркованы автомобилями.
П.С. Представьте что там творится когда выпадает снег :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35388
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3441 раз.
Подякували: 7484 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56

  TaryanTT написав:
  investorkiev написав:Юнит можно рассмотреть если там будут 50% скидки + черновой ремонт в подарок.
А если серьезно - то глянуть нечего, все дорого, сдается черти когда и стремно.

Такие новые реалии.
Вторична должна бодренько подпрыгнуть

Вроде как логично. Но давайте вспомним зачем продаётся вторичка?
1 разъехаться
2 съехаться
3 купить более современное
Вариант 1 давит на цену более всего, покупается 1+1 или 1+2 вместо 3-4 к.
А вот вариант 3, если остановятся стройки, вообще исчезнет из продаж, не подпитав первичку.
Что будет делать застройщик?
В эконом-сегменте снижать цену, к нему пойдёт покупан. Кто не снизит-помрёт. Кто выживет, снизив первым, займёт место умершего и поднимет ценник.
В общем, как и в 2015 году, застройщик будет вынужден идти экстенсивным путём, продавая больше и дешевле. Строить быстрее они пока не хотят.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9660
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:58

Квартиры-это деньги, деньги-это баксы
Сегодня стало известно про уход Данилюка с поста главы СНБО
а Фурса написал такое
Украина может протянуть без МВФ 3-6 месяцев

Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности. И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального Банка незыблема.
Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. ...............
Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы если за 3-6 месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина…

https://censor.net.ua/blogs/3150830/ukraina_mojet_protyanut_bez_mvf_36_mesyatsev
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 27 вер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9660
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))
UA
 
Повідомлень: 4551
З нами з: 19.07.08
Подякував: 516 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:02

  UA написав:КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))

Ждём вброса про выброс студий на 8 метров по 200 000. Раскупим за час
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9660
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18521853185418551856>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, plugatyrev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1640, 1641, 1642
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16410 2589453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:04
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183565
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.