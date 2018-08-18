Украина может протянуть без МВФ 3-6 месяцев



Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности. И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального Банка незыблема.

Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. ...............

Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы если за 3-6 месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина…