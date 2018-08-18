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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1853185418551856>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:05

  UA написав:КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))


Там последний дом введен в эксплуатацию в 2018 году. Я что-то не понимаю откуда эти студии ??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:12

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Сержик, их привозят по звонку, вы что, до сих пор ментально в 90х живете??

Обитатели НЛ настолько не дорожат репутацией?

пацталом. там такая репутация что ее уже ничем не попортишь)) :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:13

  zzzzzz написав:
  UA написав:КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))


Там последний дом введен в эксплуатацию в 2018 году. Я что-то не понимаю откуда эти студии ??

єто новій котлован
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:14

  Serg-ik написав:Квартиры-это деньги, деньги-это баксы
Сегодня стало известно про уход Данилюка с поста главы СНБО
а Фурса написал такое
Украина может протянуть без МВФ 3-6 месяцев

Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности. И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального Банка незыблема.
Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. ...............
Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы если за 3-6 месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина

https://censor.net.ua/blogs/3150830/ukraina_mojet_protyanut_bez_mvf_36_mesyatsev


В выделенном случае очень большой риск границы по Днепру (уверен, что большинство областей ЗУ+Центра не поддержит дружбу с Россией и перекрытый безвиз).
В таком случае КРНЖ большинство будет очень мало интересовать.

зы. В мировой истории еще не было оккупации/войны на территории государства с АЭС.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:17

  UA написав:КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))

а кто-то усиленно журчал что навес это звиздежЪ...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:27

  plugatyrev написав:
  UA написав:КГС выбросил в продажу студии на Замковецкой.
365 000 грн за 15 кв. метров. Разобрали за 2 часа))

а кто-то усиленно журчал что навес это звиздежЪ...

Так уже ж написали, что это не навес.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:30

airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:34

  plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил

Сетам продавал квартиры из навеса который висел на балансе банка Диамант?))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:36

  plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил

Так и там не навес. Этих квартир давно бы не было в продаже, если бы они в Диаманте не зависли. В ОП есть пару неликвидных вариантов. Все остальное - продано. Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:37

  UA написав:
  plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил

Сетам продавал квартиры из навеса который висел на балансе банка Диамант?))

а чем не навес? это не просроченная ипотека. банк должен был с этих хат прикурить неплохо
plugatyrev
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