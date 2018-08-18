Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Квартиры-это деньги, деньги-это баксы Сегодня стало известно про уход Данилюка с поста главы СНБО а Фурса написал такое
Украина может протянуть без МВФ 3-6 месяцев
Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности. И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального Банка незыблема. Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. ............... Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы если за 3-6 месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина…
В выделенном случае очень большой риск границы по Днепру (уверен, что большинство областей ЗУ+Центра не поддержит дружбу с Россией и перекрытый безвиз). В таком случае КРНЖ большинство будет очень мало интересовать.
зы. В мировой истории еще не было оккупации/войны на территории государства с АЭС.
plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил
Так и там не навес. Этих квартир давно бы не было в продаже, если бы они в Диаманте не зависли. В ОП есть пару неликвидных вариантов. Все остальное - продано. Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!