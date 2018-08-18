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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:44
plugatyrev написав: UA написав: plugatyrev написав:airmax78
когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил
Сетам продавал квартиры из навеса который висел на балансе банка Диамант?))
а чем не навес? это не просроченная ипотека. банк должен был с этих хат прикурить неплохо
Не навес - потому что "навес" - это то, что продают, а оно не продается. А это никто не продавал.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:44
plugatyrev написав: UA написав: plugatyrev написав:airmax78
когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил
Сетам продавал квартиры из навеса который висел на балансе банка Диамант?))
а чем не навес? это не просроченная ипотека. банк должен был с этих хат прикурить неплохо
Курить? Легализовали?
Это залог, под который София получила кредит.
Диамант и София хоть и конторы одного хозяина, но просто дать отдать деньги без оформления залога - это в Приват эпохи Бени.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46
airmax78 то что не продается это неликвид. а навес это то в чем уже можно жить, но по определенным причинам это жилье не эксплуатируется
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:50
kingkongovets написав:
https://www.youtube.com/watch?v=Hq93goWPbdk&t=634s
А что случилось, Вы изменили отношение к модным МОПам? Это ж все маркетинг. Локейшн главное. Хотя, конечно, у Тетриса и локейшеном все в порядке. Оушен только далеко.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:53
plugatyrev написав:airmax78
то что не продается это неликвид. а навес это то в чем уже можно жить, но по определенным причинам это жилье не эксплуатируется
Жонглируете терминами.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:09
airmax78 написав: kingkongovets написав:
https://www.youtube.com/watch?v=Hq93goWPbdk&t=634s
А что случилось, Вы изменили отношение к модным МОПам? Это ж все маркетинг. Локейшн главное. Хотя, конечно, у Тетриса и локейшеном все в порядке. Оушен только далеко.
зато мегамаркет рядом)
и да - с локейшеном тут все в порядке
зы: а шо вас в моей фразе "локейшен - первичен, мопы - вторичны" наталкивает на мысль шо я "против мопов"? я за, но только если это не вместо первого условия и если за ними не прячется отвратительное качество строительства в целом
точно так же я так до сих пор и не понял шо именно должны были символизировать фотки первого с облезлыми хрущами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:17
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
https://www.youtube.com/watch?v=Hq93goWPbdk&t=634s
А что случилось, Вы изменили отношение к модным МОПам? Это ж все маркетинг. Локейшн главное. Хотя, конечно, у Тетриса и локейшеном все в порядке. Оушен только далеко.
зато мегамаркет рядом)
и да - с локейшеном все в порядке
зы: а шо вас в моей фразе "локейшен - первичен, мопы - вторичны" наталкивает на мысль шо я "против мопов"? я за, но только если это не вместо первого условия
точно так же я так до сих пор и не понял шо именно должны были символизировать фотки первого с облезлыми хрущами
А я начинаю остывать к модным МОПам, если в нагрузку к ним идут машиноместа па45-60куе и СДПТ, стремящееся к овер 1 евро за метр. Хотя с СДПТ я готов мириться, но машиноместа - это принципиально. В общем, не тяну я модные МОПы. Не тяну.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 27 вер, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:19
airmax78 написав: kingkongovets написав:
зато мегамаркет рядом)
и да - с локейшеном все в порядке
зы: а шо вас в моей фразе "локейшен - первичен, мопы - вторичны" наталкивает на мысль шо я "против мопов"? я за, но только если это не вместо первого условия
точно так же я так до сих пор и не понял шо именно должны были символизировать фотки первого с облезлыми хрущами
А я начинаю остывать к модным МОПам, если в нагрузку к ним идут машиноместа па45-60куе и СДПТ, стремящееся в овер 1 евро за метр. Хотя с СДПТ я готов мириться, но машиноместа - это принципиально. В общем, не тяну я модные МОПы. Не тяну.
Чета ржал с Конга. Жертва маркетинга:-)
"А як хекав":-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:21
Первый написав:
Чета ржал с Конга. Жертва маркетинга:-)
Всім процвітання!
Ну зачем Вы так? В хорошем локейшене и модный МОП в радость.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:29
investorkiev написав:
или однуху в Абрикосовом
(долго ждать, но перспективно).
Как бл* можно было так жк назвать??!!
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