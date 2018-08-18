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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1854185518561857>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:44

  plugatyrev написав:
  UA написав:
  plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил

Сетам продавал квартиры из навеса который висел на балансе банка Диамант?))

а чем не навес? это не просроченная ипотека. банк должен был с этих хат прикурить неплохо

Не навес - потому что "навес" - это то, что продают, а оно не продается. А это никто не продавал.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:44

  plugatyrev написав:
  UA написав:
  plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил

Сетам продавал квартиры из навеса который висел на балансе банка Диамант?))

а чем не навес? это не просроченная ипотека. банк должен был с этих хат прикурить неплохо

Курить? Легализовали?
Это залог, под который София получила кредит.
Диамант и София хоть и конторы одного хозяина, но просто дать отдать деньги без оформления залога - это в Приват эпохи Бени.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46

airmax78 то что не продается это неликвид. а навес это то в чем уже можно жить, но по определенным причинам это жилье не эксплуатируется
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:50

  kingkongovets написав:https://www.youtube.com/watch?v=Hq93goWPbdk&t=634s

А что случилось, Вы изменили отношение к модным МОПам? Это ж все маркетинг. Локейшн главное. Хотя, конечно, у Тетриса и локейшеном все в порядке. Оушен только далеко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:53

  plugatyrev написав:airmax78 то что не продается это неликвид. а навес это то в чем уже можно жить, но по определенным причинам это жилье не эксплуатируется

Жонглируете терминами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:09

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:https://www.youtube.com/watch?v=Hq93goWPbdk&t=634s

А что случилось, Вы изменили отношение к модным МОПам? Это ж все маркетинг. Локейшн главное. Хотя, конечно, у Тетриса и локейшеном все в порядке. Оушен только далеко.


зато мегамаркет рядом)
и да - с локейшеном тут все в порядке

зы: а шо вас в моей фразе "локейшен - первичен, мопы - вторичны" наталкивает на мысль шо я "против мопов"? я за, но только если это не вместо первого условия и если за ними не прячется отвратительное качество строительства в целом
точно так же я так до сих пор и не понял шо именно должны были символизировать фотки первого с облезлыми хрущами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:17

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:https://www.youtube.com/watch?v=Hq93goWPbdk&t=634s

А что случилось, Вы изменили отношение к модным МОПам? Это ж все маркетинг. Локейшн главное. Хотя, конечно, у Тетриса и локейшеном все в порядке. Оушен только далеко.


зато мегамаркет рядом)
и да - с локейшеном все в порядке

зы: а шо вас в моей фразе "локейшен - первичен, мопы - вторичны" наталкивает на мысль шо я "против мопов"? я за, но только если это не вместо первого условия
точно так же я так до сих пор и не понял шо именно должны были символизировать фотки первого с облезлыми хрущами

А я начинаю остывать к модным МОПам, если в нагрузку к ним идут машиноместа па45-60куе и СДПТ, стремящееся к овер 1 евро за метр. Хотя с СДПТ я готов мириться, но машиноместа - это принципиально. В общем, не тяну я модные МОПы. Не тяну.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 27 вер, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
зато мегамаркет рядом)
и да - с локейшеном все в порядке

зы: а шо вас в моей фразе "локейшен - первичен, мопы - вторичны" наталкивает на мысль шо я "против мопов"? я за, но только если это не вместо первого условия
точно так же я так до сих пор и не понял шо именно должны были символизировать фотки первого с облезлыми хрущами

А я начинаю остывать к модным МОПам, если в нагрузку к ним идут машиноместа па45-60куе и СДПТ, стремящееся в овер 1 евро за метр. Хотя с СДПТ я готов мириться, но машиноместа - это принципиально. В общем, не тяну я модные МОПы. Не тяну.

Чета ржал с Конга. Жертва маркетинга:-)

"А як хекав":-)


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:21

  Первый написав:Чета ржал с Конга. Жертва маркетинга:-)


Всім процвітання!

Ну зачем Вы так? В хорошем локейшене и модный МОП в радость.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:29

  investorkiev написав: или однуху в Абрикосовом (долго ждать, но перспективно).

Как бл* можно было так жк назвать??!!
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