Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние. Сейчас сдается за 10 000 грн. В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн? Место теперь культовое. Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?
Начну филосовски, так туманно как Первый изъяснятся не смогу, НО, кому не нравится Юнит можно рассмотреть дом для отселенцев на милютенко. Сейчас Спецжитлофонд тормознул там, но скоро снова начнут. Цена около 19 кгрн с рассрочкой до конца 2021, пару остановок от метро, или 20 минут топтать лапти (зато сэкономить можно). Квартиры от 32 квадратов (как в Юнит сити). Правда Юнит будет вписывать 2500 квартир на все дома, а Спецжитлофонд впишет 600 квартир в один дом.
Далее о главном, там Эир сегодня записан на вечер в оп Юнита, с нетерпением жду рассказ. Если по существу, то было сказано не раз, что на однушки очередь по 5 человек, такая себе бесплатная бронь. На сегодня в наличии были несколько однух (около 5ти), в том числе крутая однуха в 47 метров с двумя су, один су в спальне, все под бронью по 3-4 человека, но, подозреваю, что КАН начал играть в игру кто быстрее Метр вожделенной однухи ПА 1560 (вроде где то так с учетом скидок). Судя по тому, что творится в оп, то таких цен больше не будет. Кан всегда ищет баланс по спросу, но по 1500 спрос существенно выше предложения. Народ прет просто без остановок, их заворачивают, прошу заметить, даже без ручки (так что мне повезло, меня завернули, но дали ручку )
trololo написав:кто инвестировал в обьекты интергала, поделитесь впечатлениями никто интергал-сити не обос**л даже, этот "ТТ для бедных" что за непорядок.
Яйца неплохие, но у Интергала всегда коробки получаются. Обсуждать нечего, цены дали только на апарты, манагеры ничего не знают. Место вроде ничего, но вот когда жил там, то бродил к самым последним совминовским домам, ну это совсем не близко ножками по ступенькам там перебирать. Кладбище вроде в стороне, они поставили сити не по безпределу, как Эдельдорф. В общем нужно ждать. Виды с этажей 10+ будут просто шикарные, учитывая рельеф.
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние. Сейчас сдается за 10 000 грн. В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн? Место теперь культовое. Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?
Начну филосовски, так туманно как Первый изъяснятся не смогу, НО, кому не нравится Юнит можно рассмотреть дом для отселенцев на милютенко. Сейчас Спецжитлофонд тормознул там, но скоро снова начнут. Цена около 19 кгрн с рассрочкой до конца 2021, пару остановок от метро, или 20 минут топтать лапти (зато сэкономить можно). Квартиры от 32 квадратов (как в Юнит сити). Правда Юнит будет вписывать 2500 квартир на все дома, а Спецжитлофонд впишет 600 квартир в один дом.
Далее о главном, там Эир сегодня записан на вечер в оп Юнита, с нетерпением жду рассказ. Если по существу, то было сказано не раз, что на однушки очередь по 5 человек, такая себе бесплатная бронь. На сегодня в наличии были несколько однух (около 5ти), в том числе крутая однуха в 47 метров с двумя су, один су в спальне, все под бронью по 3-4 человека, но, подозреваю, что КАН начал играть в игру кто быстрее Метр вожделенной однухи ПА 1560 (вроде где то так с учетом скидок). Судя по тому, что творится в оп, то таких цен больше не будет. Кан всегда ищет баланс по спросу, но по 1500 спрос существенно выше предложения. Народ прет просто без остановок, их заворачивают, прошу заметить, даже без ручки (так что мне повезло, меня завернули, но дали ручку )
Не, у меня сегодня слишком насыщенный недвигой день был - свой шанс попасть в ОП Юнити Сити я просрал. Ну и судя по тому что Вы пишете, мне там уже делать нечего.
airmax78 написав: Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!
Ребята занимающиеся ремонтами во время выборов сидели без заказов, на данный момент прораб уже чуть ли не на вокзал за людьми едет, говорит телефон разрывают. Как обычно в нашей стране, на время предвыборной компании и самих выборов все притихли, сейчас всё вернулось на круги своя + отложенный спрос. Я, бл%, сантехника на своей машине вожу
airmax78 написав: Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!
Ребята занимающиеся ремонтами во время выборов сидели без заказов, на данный момент прораб уже чуть ли не на вокзал за людьми едет, говорит телефон разрывают. Как обычно в нашей стране, на время предвыборной компании и самих выборов все притихли, сейчас всё вернулось на круги своя + отложенный спрос. Я, бл%, сантехника на своей машине вожу
Капец. А я надеялся неспеша, в кризис, сделать ремонт.