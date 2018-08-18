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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1854185518561857

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 240
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:Чета ржал с Конга. Жертва маркетинга:-)


Всім процвітання!

Ну зачем Вы так? В хорошем локейшене и модный МОП в радость.
Навпроти тетрісу є прекрасна сталінка з ТИМ САМИМ ЛОКЕЙШЕНОМ. Хата рази в 3 дешевше.
Жертва маркетингу. КАН вставив мінімум на сотен куе;-)


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:51

  UA написав:
  hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей

Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние.
Сейчас сдается за 10 000 грн.
В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн?
Место теперь культовое.
Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?

Начну филосовски, так туманно как Первый изъяснятся не смогу, НО, кому не нравится Юнит можно рассмотреть дом для отселенцев на милютенко. Сейчас Спецжитлофонд тормознул там, но скоро снова начнут. Цена около 19 кгрн с рассрочкой до конца 2021, пару остановок от метро, или 20 минут топтать лапти (зато сэкономить можно). Квартиры от 32 квадратов (как в Юнит сити). Правда Юнит будет вписывать 2500 квартир на все дома, а Спецжитлофонд впишет 600 квартир в один дом.

Далее о главном, там Эир сегодня записан на вечер в оп Юнита, с нетерпением жду рассказ. Если по существу, то было сказано не раз, что на однушки очередь по 5 человек, такая себе бесплатная бронь. На сегодня в наличии были несколько однух (около 5ти), в том числе крутая однуха в 47 метров с двумя су, один су в спальне, все под бронью по 3-4 человека, но, подозреваю, что КАН начал играть в игру кто быстрее 8)Метр вожделенной однухи ПА 1560 (вроде где то так с учетом скидок). Судя по тому, что творится в оп, то таких цен больше не будет. Кан всегда ищет баланс по спросу, но по 1500 спрос существенно выше предложения. Народ прет просто без остановок, их заворачивают, прошу заметить, даже без ручки (так что мне повезло, меня завернули, но дали ручку :D )
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:58

  hume написав:
  investorkiev написав: или однуху в Абрикосовом (долго ждать, но перспективно).

Как бл* можно было так жк назвать??!!


А что такого, Абрикосовый так Абрикосовый, в Одессе есть ЖК Мандарин, ЖК Апельсин тоже есть.

https://budova.ua/sales/apelsin/

https://budova.ua/sales/mandarin/
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:00

  trololo написав:кто инвестировал в обьекты интергала, поделитесь впечатлениями
никто интергал-сити не обос**л даже, этот "ТТ для бедных" что за непорядок.

Яйца неплохие, но у Интергала всегда коробки получаются. Обсуждать нечего, цены дали только на апарты, манагеры ничего не знают. Место вроде ничего, но вот когда жил там, то бродил к самым последним совминовским домам, ну это совсем не близко ножками по ступенькам там перебирать. Кладбище вроде в стороне, они поставили сити не по безпределу, как Эдельдорф. В общем нужно ждать. Виды с этажей 10+ будут просто шикарные, учитывая рельеф.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:02

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Первый написав:Чета ржал с Конга. Жертва маркетинга:-)


Всім процвітання!

Ну зачем Вы так? В хорошем локейшене и модный МОП в радость.
Навпроти тетрісу є прекрасна сталінка з ТИМ САМИМ ЛОКЕЙШЕНОМ. Хата рази в 3 дешевше.
Жертва маркетингу. КАН вставив мінімум на сотен куе;-)


Всім процвітання!

Да уж. Там ведь есть еще и прекрасные краснокирпичные дома. И тот же Челси Тауэр. А народ ломится в дом с бассейном на крыше с невменяемым прайсом на все.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:07

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей

Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние.
Сейчас сдается за 10 000 грн.
В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн?
Место теперь культовое.
Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?

Начну филосовски, так туманно как Первый изъяснятся не смогу, НО, кому не нравится Юнит можно рассмотреть дом для отселенцев на милютенко. Сейчас Спецжитлофонд тормознул там, но скоро снова начнут. Цена около 19 кгрн с рассрочкой до конца 2021, пару остановок от метро, или 20 минут топтать лапти (зато сэкономить можно). Квартиры от 32 квадратов (как в Юнит сити). Правда Юнит будет вписывать 2500 квартир на все дома, а Спецжитлофонд впишет 600 квартир в один дом.

Далее о главном, там Эир сегодня записан на вечер в оп Юнита, с нетерпением жду рассказ. Если по существу, то было сказано не раз, что на однушки очередь по 5 человек, такая себе бесплатная бронь. На сегодня в наличии были несколько однух (около 5ти), в том числе крутая однуха в 47 метров с двумя су, один су в спальне, все под бронью по 3-4 человека, но, подозреваю, что КАН начал играть в игру кто быстрее 8)Метр вожделенной однухи ПА 1560 (вроде где то так с учетом скидок). Судя по тому, что творится в оп, то таких цен больше не будет. Кан всегда ищет баланс по спросу, но по 1500 спрос существенно выше предложения. Народ прет просто без остановок, их заворачивают, прошу заметить, даже без ручки (так что мне повезло, меня завернули, но дали ручку :D )

Не, у меня сегодня слишком насыщенный недвигой день был - свой шанс попасть в ОП Юнити Сити я просрал. Ну и судя по тому что Вы пишете, мне там уже делать нечего.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:10

  airmax78 написав: Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!

Ребята занимающиеся ремонтами во время выборов сидели без заказов, на данный момент прораб уже чуть ли не на вокзал за людьми едет, говорит телефон разрывают. Как обычно в нашей стране, на время предвыборной компании и самих выборов все притихли, сейчас всё вернулось на круги своя + отложенный спрос. Я, бл%, сантехника на своей машине вожу :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:12

  hume написав:
  airmax78 написав: Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!

Ребята занимающиеся ремонтами во время выборов сидели без заказов, на данный момент прораб уже чуть ли не на вокзал за людьми едет, говорит телефон разрывают. Как обычно в нашей стране, на время предвыборной компании и самих выборов все притихли, сейчас всё вернулось на круги своя + отложенный спрос. Я, бл%, сантехника на своей машине вожу :shock:

Капец. А я надеялся неспеша, в кризис, сделать ремонт.
airmax78
 
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