Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:51

UA написав: hume написав: Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей

Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние.

Сейчас сдается за 10 000 грн.

В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн?

Место теперь культовое.

Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа? Два года назад, родственник взял хрущ возле Юнит. 28 метров за 25 куе + вложил 3 куе в привидение квартиры в пригодное к аренде состояние.Сейчас сдается за 10 000 грн.В связи с ажиотажем от КАНа, есть ли смысл поднять аренду до 12 000 грн?Место теперь культовое.Возможно стоит перейти на посуточную аренду, для дежурящих с ночи под ОП КАНа?

Начну филосовски, так туманно как Первый изъяснятся не смогу, НО, кому не нравится Юнит можно рассмотреть дом для отселенцев на милютенко. Сейчас Спецжитлофонд тормознул там, но скоро снова начнут. Цена около 19 кгрн с рассрочкой до конца 2021, пару остановок от метро, или 20 минут топтать лапти (зато сэкономить можно). Квартиры от 32 квадратов (как в Юнит сити). Правда Юнит будет вписывать 2500 квартир на все дома, а Спецжитлофонд впишет 600 квартир в один дом.Далее о главном, там Эир сегодня записан на вечер в оп Юнита, с нетерпением жду рассказ. Если по существу, то было сказано не раз, что на однушки очередь по 5 человек, такая себе бесплатная бронь. На сегодня в наличии были несколько однух (около 5ти), в том числе крутая однуха в 47 метров с двумя су, один су в спальне, все под бронью по 3-4 человека, но, подозреваю, что КАН начал играть в игру кто быстрееМетр вожделенной однухи ПА 1560 (вроде где то так с учетом скидок). Судя по тому, что творится в оп, то таких цен больше не будет. Кан всегда ищет баланс по спросу, но по 1500 спрос существенно выше предложения. Народ прет просто без остановок, их заворачивают, прошу заметить, даже без ручки (так что мне повезло, меня завернули, но дали ручку