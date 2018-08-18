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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:23
change_pm написав: hume написав: airmax78 написав:
Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла.
Откуда он?!
Ребята занимающиеся ремонтами во время выборов сидели без заказов, на данный момент прораб уже чуть ли не на вокзал за людьми едет, говорит телефон разрывают. Как обычно в нашей стране, на время предвыборной компании и самих выборов все притихли, сейчас всё вернулось на круги своя + отложенный спрос
. Я, бл%, сантехника на своей машине вожу
Возможно попытка легализоваться перед амнистией 2020?
Легализоваться в ремонт?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:23
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла.
Откуда он?!
Ребята занимающиеся ремонтами во время выборов сидели без заказов, на данный момент прораб уже чуть ли не на вокзал за людьми едет, говорит телефон разрывают. Как обычно в нашей стране, на время предвыборной компании и самих выборов все притихли, сейчас всё вернулось на круги своя + отложенный спрос. Я, бл%, сантехника на своей машине вожу
Капец. А я надеялся неспеша, в кризис, сделать ремонт.
Я уже сомневаюсь, что я его буду делать. Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Все отделочники называют какие то невменяемые цены.
ПС
Отступление в сторону КАНа. Республика, предложение однухи со сдачей через 1,5 года 1,4 куе. Предложение однухи Юнита через 2,5 года - 1,5 куе.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:26
airmax78 написав:
Легализоваться в ремонт?
Эир, то,что вы легализовали чуть-чуть денег мы поняли. Хватит нам лапшать про остекление фасада
купил метров 150 воздуха, продал метров 150 недвиги, получил бумажку.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:34
hume написав: airmax78 написав:
Легализоваться в ремонт?
Эир, то,что вы легализовали чуть-чуть денег мы поняли. Хватит нам лапшать про остекление фасада
купил метров 150 воздуха, продал метров 150 недвиги, получил бумажку.
У меня все по-честному. Мне легализовывать нечего (к счастью или к сожалению).
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:35
hume написав:
Я уже сомневаюсь, что я его буду делать. Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Все отделочники называют какие то невменяемые цены.
ПС
Отступление в сторону КАНа. Республика, предложение однухи со сдачей через 1,5 года 1,4 куе. Предложение однухи Юнита через 2,5 года - 1,5 куе.
Да что же за напасть? Как бедному жениться - так и ночь коротка. Ну, буду, пока, очередной дизайн-проект мучать.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:57
airmax78 написав: hume написав:
Я уже сомневаюсь, что я его буду делать. Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Все отделочники называют какие то невменяемые цены.
ПС
Отступление в сторону КАНа. Республика, предложение однухи со сдачей через 1,5 года 1,4 куе. Предложение однухи Юнита через 2,5 года - 1,5 куе.
Да что же за напасть? Как бедному жениться - так и ночь коротка. Ну, буду, пока, очередной дизайн-проект мучать.
Ви якісь фснтазери.
Вам білим по чорному написали - зп знизилися в серпні на сотні гривень. Середня грязними 10 кгрн на місяць! Не на тиждень чи день.
Повідомленнями з форуму давіть неадекватних стройбанів!
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:03
hume написав:
Далее о главном, ... в оп Юнита, ... Если по существу, то было сказано не раз, что на однушки очередь по 5 человек, такая себе бесплатная бронь
. На сегодня в наличии были несколько однух (около 5ти), в том числе крутая однуха в 47 метров с двумя су, один су в спальне, все под бронью по 3-4 человека, но, подозреваю, что КАН начал играть в игру кто быстрее Метр вожделенной однухи ПА 1560 (вроде где то так с учетом скидок). Судя по тому, что творится в оп, то таких цен больше не будет. Кан всегда ищет баланс по спросу, но по 1500 спрос существенно выше предложения.
Если решили и реально готовы(хотите) брать конкретный объект и бабло на кармане спокойно сообщаете об этом в ОП (при этом каклетами хлестать работников по щекам не обязательно) и как правило на следующий день получаете обратную связь с предложением подъехать заключить договор.
Как то так в реале, отбросив шелуху...
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 27 вер, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:03
Первый написав: airmax78 написав: hume написав:
Я уже сомневаюсь, что я его буду делать. Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Все отделочники называют какие то невменяемые цены.
ПС
Отступление в сторону КАНа. Республика, предложение однухи со сдачей через 1,5 года 1,4 куе. Предложение однухи Юнита через 2,5 года - 1,5 куе.
Да что же за напасть? Как бедному жениться - так и ночь коротка. Ну, буду, пока, очередной дизайн-проект мучать.
Ви якісь фснтазери.
Вам білим по чорному написали - зп знизилися в серпні на сотні гривень. Середня грязними 10 кгрн на місяць! Не на тиждень чи день.
Повідомленнями з форуму давіть неадекватних стройбанів!
Всім процвітання!
Мы идем к модели: хочешь ремонт - бери и делай своими руками. На ютьюбчике научат как.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:08
hume написав:
Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Только для меня загадка зачем плитку покупать в эпике?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:41
Прохожий написав: hume написав:
Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Только для меня загадка зачем плитку покупать в эпике?
Вы знаете, я как то брал плитку в Эпике, тк цена на прайсе в эпике была ниже всех инетовских предложений процентов на 7. А вот дальше речь шла о скидке от прайса. Кто даёт 10, кто то 15. В финале все выходят на плюс минус одну цифру. Речь идёт о плитке под заказ.
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