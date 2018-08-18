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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:48
Досмотрел этот видосик с Никоновым. Да уж... Ну, что сказать: Тетрис вне конкуренции.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:50
Прохожий написав: hume написав:
Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Только для меня загадка зачем плитку покупать в эпике?
Вроде как эпик и сам импортирует плитку, поэтому и ассортимент и цены со скидкой именно на плитку хорошие. ОБС
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Mazay256
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:52
airmax78 написав:
Досмотрел этот видосик с Никоновым. Да уж... Ну, что сказать: Тетрис вне конкуренции.
Заметили тенденцию? Количество паркомест КАН везде начал декларировать больше, чем квартир. И про розетки на парковках тетриса Никонов не забыл отметить
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Mazay256
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:57
Mazay256 написав: airmax78 написав:
Досмотрел этот видосик с Никоновым. Да уж... Ну, что сказать: Тетрис вне конкуренции.
Заметили тенденцию? Количество паркомест КАН везде начал декларировать больше, чем квартир. И про розетки на парковках тетриса Никонов не забыл отметить
Это из э маст для современного бизнес-класса. Иначе быть не может. Тем более при том прайсе что они выкатили за машиноместа в Тетрисе.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:21
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.
Только для меня загадка зачем плитку покупать в эпике?
Вы знаете, я как то брал плитку в Эпике, тк цена на прайсе в эпике была ниже всех инетовских предложений процентов на 7. А вот дальше речь шла о скидке от прайса. Кто даёт 10, кто то 15
. В финале все выходят на плюс минус одну цифру. Речь идёт о плитке под заказ.
Это если Вы заходите "с улицы"
Агромат дает дизайнерам -25 от прайса + мин еще 5 им "на жизнь", т.е. можно получить -30, это что касается актуальных коллекций, не стока
Я как правило беру в других местах со стартовым прайсом как правило пониже и со своей -30
И да, Я не про инет а про реальные магазы(площадки) где можно посмотреть и пощупать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:08
Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:10
hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Хто ЦА?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:13
hxbbgaf написав:
Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Расслоение и сегментация. Все хотят красивые фасады, модные МОПы, ландшафтный дизайн и прочие ништяки. А если это все еще и близко к центру - готовы платить конский прайс. Никто не хочет в бабушатники.
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airmax78
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