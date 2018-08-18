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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1856185718581859

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Досмотрел этот видосик с Никоновым. Да уж... Ну, что сказать: Тетрис вне конкуренции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:50

  Прохожий написав:
  hume написав:Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.

Только для меня загадка зачем плитку покупать в эпике?


Вроде как эпик и сам импортирует плитку, поэтому и ассортимент и цены со скидкой именно на плитку хорошие. ОБС
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:52

  airmax78 написав:Досмотрел этот видосик с Никоновым. Да уж... Ну, что сказать: Тетрис вне конкуренции.


Заметили тенденцию? Количество паркомест КАН везде начал декларировать больше, чем квартир. И про розетки на парковках тетриса Никонов не забыл отметить
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:57

  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:Досмотрел этот видосик с Никоновым. Да уж... Ну, что сказать: Тетрис вне конкуренции.


Заметили тенденцию? Количество паркомест КАН везде начал декларировать больше, чем квартир. И про розетки на парковках тетриса Никонов не забыл отметить


Это из э маст для современного бизнес-класса. Иначе быть не может. Тем более при том прайсе что они выкатили за машиноместа в Тетрисе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:21

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Эпицентр радует. Курс28 - плитка 600. Курс 24 - плитка 600.

Только для меня загадка зачем плитку покупать в эпике?

Вы знаете, я как то брал плитку в Эпике, тк цена на прайсе в эпике была ниже всех инетовских предложений процентов на 7. А вот дальше речь шла о скидке от прайса. Кто даёт 10, кто то 15. В финале все выходят на плюс минус одну цифру. Речь идёт о плитке под заказ.

Это если Вы заходите "с улицы" 8)
Агромат дает дизайнерам -25 от прайса + мин еще 5 им "на жизнь", т.е. можно получить -30, это что касается актуальных коллекций, не стока
Я как правило беру в других местах со стартовым прайсом как правило пониже и со своей -30

И да, Я не про инет а про реальные магазы(площадки) где можно посмотреть и пощупать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:58

може комусь цікавий варіант буде :roll: , ... ЖК West House на Кустанайській трабли порішали, відновлене фінансування для завершення будівництва :idea:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:08

Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Хто ЦА?


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:13

  hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.

Расслоение и сегментация. Все хотят красивые фасады, модные МОПы, ландшафтный дизайн и прочие ништяки. А если это все еще и близко к центру - готовы платить конский прайс. Никто не хочет в бабушатники.
airmax78
 
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