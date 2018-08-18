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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:40
Первый написав:
hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Хто ЦА?
Всім процвітання!
кто купит тот и будет
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plugatyrev
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