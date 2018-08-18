кто купит тот и будет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:40
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько стоит там однушка в аналогичном состоянии?
Троещина в быту считается городом? Или люди, когда собираются в центр говорят "завтра ничего не планируй, в город едем"?
Людей, готовых платить конский прайс, не много, а основной потребитель недвижимости это средний класс.
Сейчас мода на новострои и берут все, но со временем сегментация придет и к новостроям. Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.
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