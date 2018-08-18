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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:40
Первый написав:
hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Хто ЦА?
Всім процвітання!
кто купит тот и будет
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plugatyrev
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Додано: Суб 28 вер, 2019 08:18
hxbbgaf написав:
Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Сколько стоит там однушка в аналогичном состоянии?
Троещина в быту считается городом? Или люди, когда собираются в центр говорят "завтра ничего не планируй, в город едем"?
airmax78 написав:
Расслоение и сегментация. Все хотят красивые фасады, модные МОПы, ландшафтный дизайн и прочие ништяки. А если это все еще и близко к центру - готовы платить конский прайс. Никто не хочет в бабушатники.
Людей, готовых платить конский прайс, не много, а основной потребитель недвижимости это средний класс.
Сейчас мода на новострои и берут все, но со временем сегментация придет и к новостроям. Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.
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Vlad442
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:16
Vlad442 написав: hxbbgaf написав:
Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Сколько стоит там однушка в аналогичном состоянии?
Троещина в быту считается городом? Или люди, когда собираются в центр говорят "завтра ничего не планируй, в город едем"?
airmax78 написав:
Расслоение и сегментация. Все хотят красивые фасады, модные МОПы, ландшафтный дизайн и прочие ништяки. А если это все еще и близко к центру - готовы платить конский прайс. Никто не хочет в бабушатники.
Людей, готовых платить конский прайс, не много, а основной потребитель недвижимости это средний класс.
Сейчас мода на новострои и берут все, но со временем сегментация придет и к новостроям. Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.
Но их и не мало, учитывая как лихо разошелся Тетрис, ЦП, как народ гребет ФК2 по 2ке за метр и объекты Саги по 2.5куе на стадии "красивые рендеры". Про все эти ФТ, КТ, Республики и Юнити молчу - 1.5куе "этонедорого" теперь.
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airmax78
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:31
Vlad442 написав:
Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.
Фактор локации никогда и не уходил. Просто на данный момент сегментация прошла, нужно выбирать между ламповой сталинкой в центре и закрытым комплексом с модными мопами в жеппе. Всё, закончилось время, когда разница между ними в одной локации была 20% максимум. Ещё немаловажный фактор рассрочки платежа, за ламповую сталинку придётся выложить 100% наследничку в алкоголичке, а на модный моп вам предложат 10 вариантов рассрочки (скидка, без скидки, до ввода, после ввода, безпроцентную,% на остаток, в долларе, в грн, еще в чем то).
ПС
Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.
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hume
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Додано: Суб 28 вер, 2019 10:01
hume написав:
Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.
Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.
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UA
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Додано: Суб 28 вер, 2019 10:09
UA написав: hume написав:
Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.
Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.
ІКК
Район
Область
Кадастровий номер:8000000000:88:061:0073
Тип власності:Приватна власність
Цільове призначення:02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Площа:4.3291 га
Набивают цену, а после юнита стартанут с 1100. В общем, промка может это и к лучшему. Её потихоньку будут откусывать, тем самым в треугольнике м. Шулявка м.Дорогожичи ул. Древлянская появится однородный район. Та же Файна от КАНа в плотном кольце хрущей.
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hume
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