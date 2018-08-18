Додано: Суб 28 вер, 2019 09:31

Vlad442 написав: Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место. Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.

Фактор локации никогда и не уходил. Просто на данный момент сегментация прошла, нужно выбирать между ламповой сталинкой в центре и закрытым комплексом с модными мопами в жеппе. Всё, закончилось время, когда разница между ними в одной локации была 20% максимум. Ещё немаловажный фактор рассрочки платежа, за ламповую сталинку придётся выложить 100% наследничку в алкоголичке, а на модный моп вам предложат 10 вариантов рассрочки (скидка, без скидки, до ввода, после ввода, безпроцентную,% на остаток, в долларе, в грн, еще в чем то).ПСКогда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.