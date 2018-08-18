Додано: Суб 28 вер, 2019 10:45

kingkongovets написав: тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею

И? Как это влияет на формат?Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.