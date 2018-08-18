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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18581859186018611862>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:40

  Первый написав:
hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.
Хто ЦА?


Всім процвітання!

кто купит тот и будет
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.

Сколько стоит там однушка в аналогичном состоянии?
Троещина в быту считается городом? Или люди, когда собираются в центр говорят "завтра ничего не планируй, в город едем"?
  airmax78 написав:Расслоение и сегментация. Все хотят красивые фасады, модные МОПы, ландшафтный дизайн и прочие ништяки. А если это все еще и близко к центру - готовы платить конский прайс. Никто не хочет в бабушатники.

Людей, готовых платить конский прайс, не много, а основной потребитель недвижимости это средний класс.

Сейчас мода на новострои и берут все, но со временем сегментация придет и к новостроям. Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:16

  Vlad442 написав:
  hxbbgaf написав:Что у вас тут за переполох. На вторичке не вижу никакого ажиотажа. Если по однухам и 2-м нет, то бо бОльшим тем более. В конце августа 2-ка 96-й серии в конце Троещины была 36.5 штук, сейчас отдают за 35.

Сколько стоит там однушка в аналогичном состоянии?
Троещина в быту считается городом? Или люди, когда собираются в центр говорят "завтра ничего не планируй, в город едем"?
  airmax78 написав:Расслоение и сегментация. Все хотят красивые фасады, модные МОПы, ландшафтный дизайн и прочие ништяки. А если это все еще и близко к центру - готовы платить конский прайс. Никто не хочет в бабушатники.

Людей, готовых платить конский прайс, не много, а основной потребитель недвижимости это средний класс.

Сейчас мода на новострои и берут все, но со временем сегментация придет и к новостроям. Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.

Но их и не мало, учитывая как лихо разошелся Тетрис, ЦП, как народ гребет ФК2 по 2ке за метр и объекты Саги по 2.5куе на стадии "красивые рендеры". Про все эти ФТ, КТ, Республики и Юнити молчу - 1.5куе "этонедорого" теперь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:31

  Vlad442 написав: Люди наиграются фасадами и мопами и фактор локации выйдет снова на первое место.

Фактор локации никогда и не уходил. Просто на данный момент сегментация прошла, нужно выбирать между ламповой сталинкой в центре и закрытым комплексом с модными мопами в жеппе. Всё, закончилось время, когда разница между ними в одной локации была 20% максимум. Ещё немаловажный фактор рассрочки платежа, за ламповую сталинку придётся выложить 100% наследничку в алкоголичке, а на модный моп вам предложат 10 вариантов рассрочки (скидка, без скидки, до ввода, после ввода, безпроцентную,% на остаток, в долларе, в грн, еще в чем то).

ПС
Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:01

  hume написав:Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.

Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:09

  UA написав:
  hume написав:Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.

Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.

ІКК
Район
Область
Кадастровий номер:8000000000:88:061:0073
Тип власності:Приватна власність
Цільове призначення:02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Площа:4.3291 га


Набивают цену, а после юнита стартанут с 1100. В общем, промка может это и к лучшему. Её потихоньку будут откусывать, тем самым в треугольнике м. Шулявка м.Дорогожичи ул. Древлянская появится однородный район. Та же Файна от КАНа в плотном кольце хрущей.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Троещина в быту считается городом? Или люди, когда собираются в центр говорят "завтра ничего не планируй, в город едем"?
[


Жизнь дала трещину - еду на Троещину
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:45

  kingkongovets написав:тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею

И? Как это влияет на формат?
Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:45

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.

Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.

ІКК
Район
Область
Кадастровий номер:8000000000:88:061:0073
Тип власності:Приватна власність
Цільове призначення:02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Площа:4.3291 га


Набивают цену, а после юнита стартанут с 1100. В общем, промка может это и к лучшему. Её потихоньку будут откусывать, тем самым в треугольнике м. Шулявка м.Дорогожичи ул. Древлянская появится однородный район. Та же Файна от КАНа в плотном кольце хрущей.


Только со стороны Щербаковского, по большому счету.
Mazay256
 
Повідомлень: 451
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:51

  Richi написав:
  kingkongovets написав:тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею

И? Как это влияет на формат?
Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.

Если бы... Тетка, которая первой вывесила свой кондер на фасад в Ричмонде и активно поддерживает остекление балконов: "тревел-блоггер". Из-за границы не вылазит.
airmax78
 
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