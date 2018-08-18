Додано: Суб 28 вер, 2019 11:17

airmax78 написав: Richi написав: Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми. Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.

Если бы... Тетка, которая первой вывесила свой кондер на фасад в Ричмонде и активно поддерживает остекление балконов: "тревел-блоггер". Из-за границы не вылазит. Если бы... Тетка, которая первой вывесила свой кондер на фасад в Ричмонде и активно поддерживает остекление балконов: "тревел-блоггер". Из-за границы не вылазит.

Я Вам за тётку говорить не буду, но когда я собрался покупать квартиру в закрытом комплексе, то:1) Мне был предоставлен на подпись предварительный договор на обслуживание, в котором было прописано всё, от запрета ремонтировать машину на территории комплекса, до запрета оставлять всякий хлам в коридоре (местах общественного пользования). Там же было и про балкон и про запрет на установку спутниковых антенн и много чего.2) При сдаче квартиры уже были штатные места для кондиционеров с установленными креплениями и проложенными трассами.3) Через год, перед подписанием сделки, мне был так же предоставлен договор на обслуживание, который я подписывал предварительно. Ради интереса я спросил: а что если я откажусь подписывать? На что мне вполне серьёзно риелтор ответил: тогда сделки не будет, мы идём в суд и пытаемся отбить деньги, которые ты уже ранее оплатил за данный объект.Справедливости ради, скажу, что есть люди которые колхозят - вешают сушилку на балконе, паркуются перекрывая пешеходные дорожки в парк (при этом есть место на парковке в 50 (!) метрах, но им сцуцо далеко), оставляют детские коляски в общем коридоре и даже царапают на стенах маты (это конечно дети, то факт). Но УК работает: стены закрашивает, не правильно припаркованный автомобиль ограждаем цветами в 50 кг. катанках, чтобы хозяин отодвигая их для выезда мог прочувствовать всю глубину своей вины и т.д.