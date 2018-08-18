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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 вер, 2019 10:59
hume написав: UA написав: hume написав:
Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.
Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.
ІКК
Район
Область
Кадастровий номер:8000000000:88:061:0073
Тип власності:Приватна власність
Цільове призначення:02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Площа:4.3291 га
Набивают цену, а после юнита стартанут с 1100. В общем, промка может это и к лучшему. Её потихоньку будут откусывать, тем самым в треугольнике м. Шулявка м.Дорогожичи ул. Древлянская появится однородный район. Та же Файна от КАНа в плотном кольце хрущей.
О! Уже поменяли назначение.
Можно подумать над их предложением, если по 1100
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UA
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:02
UA написав:
Можно подумать над их предложением, если по 1100
Вы там планировки видели? Это ж вагончики ущербные, а не квартиры)
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Santehnik
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:12
Santehnik написав: UA написав:
Можно подумать над их предложением, если по 1100
Вы там планировки видели? Это ж вагончики ущербные, а не квартиры)
А где можно посмотреть?
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hume
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:16
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:17
airmax78 написав: Richi написав:
Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.
Если бы... Тетка, которая первой вывесила свой кондер на фасад в Ричмонде и активно поддерживает остекление балконов: "тревел-блоггер". Из-за границы не вылазит.
Я Вам за тётку говорить не буду, но когда я собрался покупать квартиру в закрытом комплексе, то:
1) Мне был предоставлен на подпись предварительный договор на обслуживание, в котором было прописано всё, от запрета ремонтировать машину на территории комплекса, до запрета оставлять всякий хлам в коридоре (местах общественного пользования). Там же было и про балкон и про запрет на установку спутниковых антенн и много чего.
2) При сдаче квартиры уже были штатные места для кондиционеров с установленными креплениями и проложенными трассами.
3) Через год, перед подписанием сделки, мне был так же предоставлен договор на обслуживание, который я подписывал предварительно. Ради интереса я спросил: а что если я откажусь подписывать? На что мне вполне серьёзно риелтор ответил: тогда сделки не будет, мы идём в суд и пытаемся отбить деньги, которые ты уже ранее оплатил за данный объект.
Справедливости ради, скажу, что есть люди которые колхозят - вешают сушилку на балконе, паркуются перекрывая пешеходные дорожки в парк (при этом есть место на парковке в 50 (!) метрах, но им сцуцо далеко), оставляют детские коляски в общем коридоре и даже царапают на стенах маты (это конечно дети, то факт). Но УК работает: стены закрашивает, не правильно припаркованный автомобиль ограждаем цветами в 50 кг. катанках, чтобы хозяин отодвигая их для выезда мог прочувствовать всю глубину своей вины и т.д.
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Richi
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:18
Richi написав:
Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть,
а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.
"Тогда приходите к нам, мы продаем пространство
"
________________________________С уважением, отдел продажа КАН двлп.
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hume
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:28
Спасибо. Криминала по однухам, кроме кривого расположения кухонного гарнитура не вижу. В некоторых кухни-гостинные вытянутые, но, если не менее 2,9, то норм, в случае установки там дивана Нужно видеть с размерами, а их застройщик решил скрыть. Кстати, на форуме есть серьёзный эксперт по планированию жилого пространства, нужно обязательно его мнение услышать.
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hume
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:42
Не работают ни договора, ни штрафы в них. Даже битье стекол Застройщиком людям, остеклившим балконы никого не останавливает. Честно, я от степени упоротости наших соградан в шоке пребываю. Термин "вильнолюди" (в значении конченные беспредельщики) - это не утрирование и не преувеличение.
Поэтому да, хотите жить среди нормальных людей - переплачивайте за КАН, Тарян, Сагу. Видимо ценовой фильтр - единственное, что, пока, останавливает вильнолюдей.
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airmax78
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:51
airmax78 написав:
Поэтому да, хотите жить среди нормальных людей - переплачивайте за КАН, Тарян, Сагу. Видимо ценовой фильтр - единственное, что, пока, останавливает вильнолюдей.
Вы же помните шутку: Если мерседес то сразу и наличными а если ланос то на 5 лет и в кредит. Своей рассрочкой КАН не ставит фильтр, а скорее наоборот.
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Richi
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:53
Richi написав:
И? Как это влияет на формат?
Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.
не на формат, а на образ жизни
я не буду про канаду - там все сильно иначе и я не хочу на этом зацикливаться - но в наших условиях проживание в таком жк сопряжено с одним нюансом - необходимостью проводить сотни часов в год в пробках и в нашем волшебном общественном транспорте
ну и тотально запаркованную придомовую и священные войны за паркоместо прицепом
ведь какой бы богатой и насыщенной местная инфраструктура ни была все равно приходится выезжать на работу, на шопинг, возить детей в секции и на развивайки, да банально хочется каждый раз в новый рестик ходить, а не в местное заведение с изученным до дыр меню и интерьером
а то шо "люди хотят" - так маркетологи не зря свой хлеб едят, вы вон за панорамную крышу нафиг не нужную заплатили же?)
так шо рюшечки - это хорошо и приятно, тока плохо когда ими прикрывают дыры в стенах, если вы понимаете о чем я
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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