Додано: Суб 28 вер, 2019 11:53

Richi написав: И? Как это влияет на формат?

Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.



не на формат, а на образ жизни

я не буду про канаду - там все сильно иначе и я не хочу на этом зацикливаться - но в наших условиях проживание в таком жк сопряжено с одним нюансом - необходимостью проводить сотни часов в год в пробках и в нашем волшебном общественном транспорте

ну и тотально запаркованную придомовую и священные войны за паркоместо прицепом

ведь какой бы богатой и насыщенной местная инфраструктура ни была все равно приходится выезжать на работу, на шопинг, возить детей в секции и на развивайки, да банально хочется каждый раз в новый рестик ходить, а не в местное заведение с изученным до дыр меню и интерьером



а то шо "люди хотят" - так маркетологи не зря свой хлеб едят, вы вон за панорамную крышу нафиг не нужную заплатили же?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.