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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1859186018611862>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:59

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:Когда в юнит ездил проезжал участок Креатор сити, они оказываются его строят пока без привлечения средств. Рендеры красивые, но опять же вставят по максимуму на участок, и пздц будет на дегтяревской.

Участок Креатора под нежитлову забудову.
Они пытаются поменять на житлову. Потому и не продают.
Мне их подход к работе нравится.

ІКК
Район
Область
Кадастровий номер:8000000000:88:061:0073
Тип власності:Приватна власність
Цільове призначення:02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Площа:4.3291 га


Набивают цену, а после юнита стартанут с 1100. В общем, промка может это и к лучшему. Её потихоньку будут откусывать, тем самым в треугольнике м. Шулявка м.Дорогожичи ул. Древлянская появится однородный район. Та же Файна от КАНа в плотном кольце хрущей.

О! Уже поменяли назначение.
Можно подумать над их предложением, если по 1100 :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Можно подумать над их предложением, если по 1100 :D

Вы там планировки видели? Это ж вагончики ущербные, а не квартиры)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:12

  Santehnik написав:
  UA написав:Можно подумать над их предложением, если по 1100 :D

Вы там планировки видели? Это ж вагончики ущербные, а не квартиры)

А где можно посмотреть?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:А где можно посмотреть?

https://creatorcity.com.ua/uk/%d0%bf%d1 ... %b0%d0%bc/
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:17

  airmax78 написав:
  Richi написав:Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.

Если бы... Тетка, которая первой вывесила свой кондер на фасад в Ричмонде и активно поддерживает остекление балконов: "тревел-блоггер". Из-за границы не вылазит.

Я Вам за тётку говорить не буду, но когда я собрался покупать квартиру в закрытом комплексе, то:
1) Мне был предоставлен на подпись предварительный договор на обслуживание, в котором было прописано всё, от запрета ремонтировать машину на территории комплекса, до запрета оставлять всякий хлам в коридоре (местах общественного пользования). Там же было и про балкон и про запрет на установку спутниковых антенн и много чего.
2) При сдаче квартиры уже были штатные места для кондиционеров с установленными креплениями и проложенными трассами.
3) Через год, перед подписанием сделки, мне был так же предоставлен договор на обслуживание, который я подписывал предварительно. Ради интереса я спросил: а что если я откажусь подписывать? На что мне вполне серьёзно риелтор ответил: тогда сделки не будет, мы идём в суд и пытаемся отбить деньги, которые ты уже ранее оплатил за данный объект.
Справедливости ради, скажу, что есть люди которые колхозят - вешают сушилку на балконе, паркуются перекрывая пешеходные дорожки в парк (при этом есть место на парковке в 50 (!) метрах, но им сцуцо далеко), оставляют детские коляски в общем коридоре и даже царапают на стенах маты (это конечно дети, то факт). Но УК работает: стены закрашивает, не правильно припаркованный автомобиль ограждаем цветами в 50 кг. катанках, чтобы хозяин отодвигая их для выезда мог прочувствовать всю глубину своей вины и т.д.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:18

  Richi написав: Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.

"Тогда приходите к нам, мы продаем пространство"
________________________________С уважением, отдел продажа КАН двлп.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:28

  Santehnik написав:
  hume написав:А где можно посмотреть?

https://creatorcity.com.ua/uk/%d0%bf%d1 ... %b0%d0%bc/

Спасибо. Криминала по однухам, кроме кривого расположения кухонного гарнитура не вижу. В некоторых кухни-гостинные вытянутые, но, если не менее 2,9, то норм, в случае установки там дивана Нужно видеть с размерами, а их застройщик решил скрыть. Кстати, на форуме есть серьёзный эксперт по планированию жилого пространства, нужно обязательно его мнение услышать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не работают ни договора, ни штрафы в них. Даже битье стекол Застройщиком людям, остеклившим балконы никого не останавливает. Честно, я от степени упоротости наших соградан в шоке пребываю. Термин "вильнолюди" (в значении конченные беспредельщики) - это не утрирование и не преувеличение.
Поэтому да, хотите жить среди нормальных людей - переплачивайте за КАН, Тарян, Сагу. Видимо ценовой фильтр - единственное, что, пока, останавливает вильнолюдей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:51

  airmax78 написав:Поэтому да, хотите жить среди нормальных людей - переплачивайте за КАН, Тарян, Сагу. Видимо ценовой фильтр - единственное, что, пока, останавливает вильнолюдей.

Вы же помните шутку: Если мерседес то сразу и наличными а если ланос то на 5 лет и в кредит. Своей рассрочкой КАН не ставит фильтр, а скорее наоборот.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:53

  Richi написав:И? Как это влияет на формат?
Повторюсь - это формат будущего. Люди хотят жить в малоэтажных домах, иметь двор не с мусоркой при входе, а с хорошим ландшафтным дизайном. Волейбольную или футбольную площадку, сауну, бассейн, парикмахерскую, парковку, въезд по чипам или с автоматическим открывании по считыванию номера и пр. Люди хотят иметь и в этом жить. Не важно что 99% из них никогда не воспользуются волейбольной площадкой и не будут пользоваться этой парикмахерской, но у них есть все возможности, от посещения ресторана в 50 м. до возможности воспользоваться барбекю в 100 м. Многие из нас используют все возможности телефона? Но покупаем крутые телефоны. У меня машина с панорамной крышей - открывал несколько раз и то когда по серпантину в горах ехали, чтобы воздуха хапануть, а когда покупал, то думал это здорово. Мы морально выросли, ездим по миру и каждый раз возвращаемся уже не много другими людьми.


не на формат, а на образ жизни
я не буду про канаду - там все сильно иначе и я не хочу на этом зацикливаться - но в наших условиях проживание в таком жк сопряжено с одним нюансом - необходимостью проводить сотни часов в год в пробках и в нашем волшебном общественном транспорте
ну и тотально запаркованную придомовую и священные войны за паркоместо прицепом
ведь какой бы богатой и насыщенной местная инфраструктура ни была все равно приходится выезжать на работу, на шопинг, возить детей в секции и на развивайки, да банально хочется каждый раз в новый рестик ходить, а не в местное заведение с изученным до дыр меню и интерьером

а то шо "люди хотят" - так маркетологи не зря свой хлеб едят, вы вон за панорамную крышу нафиг не нужную заплатили же?)
так шо рюшечки - это хорошо и приятно, тока плохо когда ими прикрывают дыры в стенах, если вы понимаете о чем я
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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