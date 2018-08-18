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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1859186018611862

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:58

  Richi написав:
  airmax78 написав:Поэтому да, хотите жить среди нормальных людей - переплачивайте за КАН, Тарян, Сагу. Видимо ценовой фильтр - единственное, что, пока, останавливает вильнолюдей.

Вы же помните шутку: Если мерседес то сразу и наличными а если ланос то на 5 лет и в кредит. Своей рассрочкой КАН не ставит фильтр, а скорее наоборот.

Рассрочка при цене метра 2500-3000-... ценового фильтра не снимает. Плюс вильнолюди категорически не готовы платить 1 евро за метр за СДПТ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.
airmax78
 
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Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:35

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... gdana---nv
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:57

  airmax78 написав:Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.

Есть строительный удленитель, из э маст для тех кто в сталинке будет покупать модел 3 со стеклянной крышей.
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