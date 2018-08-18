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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:58
Richi написав: airmax78 написав:
Поэтому да, хотите жить среди нормальных людей - переплачивайте за КАН, Тарян, Сагу. Видимо ценовой фильтр - единственное, что, пока, останавливает вильнолюдей.
Вы же помните шутку: Если мерседес то сразу и наличными а если ланос то на 5 лет и в кредит. Своей рассрочкой КАН не ставит фильтр, а скорее наоборот.
Рассрочка при цене метра 2500-3000-... ценового фильтра не снимает. Плюс вильнолюди категорически не готовы платить 1 евро за метр за СДПТ.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 12:04
Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 12:35
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Додано: Суб 28 вер, 2019 12:57
airmax78 написав:
Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.
Есть строительный удленитель, из э маст для тех кто в сталинке будет покупать модел 3 со стеклянной крышей.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:01
airmax78 написав:
Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.
вы измените форд куга?
p/s/ сам бы купил модел три году в 2022
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:02
airmax78 написав: Mazay256 написав:
Заметили тенденцию? Количество паркомест КАН везде начал декларировать больше, чем квартир. И про розетки на парковках тетриса Никонов не забыл отметить
Это из э маст для современного бизнес-класса. Иначе быть не может. Тем более при том прайсе что они выкатили за машиноместа в Тетрисе.
На 16 квартир 12 мест в подземном паркинге (за денежку) и куча места во дворе (бесплатно). "Неохрущ в щуцинских ипенях", 21 век, пенопласт.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Суб 28 вер, 2019 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:03
shapo написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/ukrbud-mog-pereyti-v-sferu-vliyaniya-druga-bogdana---nv
никому не нужен выжатый как лимон Укрбуд
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:27
hume написав: airmax78 написав:
Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.
Есть строительный удленитель, из э маст для тех кто в сталинке будет покупать модел 3 со стеклянной крышей.
Я от фонаря во дворе планирую заряжаться.
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