С кучей недоведенных до завершения проектов и десятками тысяч инвесторов после которых Элита-Центр покажется детской песочницей?
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:03
С кучей недоведенных до завершения проектов и десятками тысяч инвесторов после которых Элита-Центр покажется детской песочницей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А в чем разница? Купил $ за UA.
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