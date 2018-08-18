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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:03
Оранжевый-хит сезона написав: shapo написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/ukrbud-mog-pereyti-v-sferu-vliyaniya-druga-bogdana---nv
никому не нужен выжатый как лимон Укрбуд
С кучей недоведенных до завершения проектов и десятками тысяч инвесторов после которых Элита-Центр покажется детской песочницей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:11
hume написав: 5396669 написав:
Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.
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У UA брали?
А в чем разница? Купил $ за UA.
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5396669
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:25
airmax78 написав: plugatyrev написав:airmax78
когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил
Так и там не навес. Этих квартир давно бы не было в продаже, если бы они в Диаманте не зависли. В ОП есть пару неликвидных вариантов. Все остальное - продано. Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!
налогова амністія, блдж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:53
5396669 написав:
Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.
Под аренду брали?
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UA
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Додано: Суб 28 вер, 2019 18:14
5396669 разницу видно?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Суб 28 вер, 2019 18:37
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 28 вер, 2019 18:52
zzzzzz написав:
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
я влез случайно в другую стройку, которая, вообще без ничего
человек как бы должен был отблагодарить, но не смог это сделать. Так как стало мертво
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proftpd66
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:01
[quote="4757539:proftpd66"]
я влез случайно в другую стройку, которая, вообще без ничего
це як, без котловану?
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remark
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