С кучей недоведенных до завершения проектов и десятками тысяч инвесторов после которых Элита-Центр покажется детской песочницей?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:03
С кучей недоведенных до завершения проектов и десятками тысяч инвесторов после которых Элита-Центр покажется детской песочницей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А в чем разница? Купил $ за UA.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:25
налогова амністія, блдж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 28 вер, 2019 17:53
Додано: Суб 28 вер, 2019 18:14
5396669 разницу видно?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 28 вер, 2019 18:37
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 28 вер, 2019 18:52
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:01
[quote="4757539:proftpd66"]
я влез случайно в другую стройку, которая, вообще без ничего
це як, без котловану?
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:41
Планировки УГ, "спальни маленькие"(с)
Да и отсутствие открытых балкончиков напрягает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:49
у вас реально фокус с панорамкой или вы сублимируете на эту опцию?
из опыта пользования: абсолютно бесполезная штука, только уровень крыши в салоне понижает, про стоимость опции умлочу…
и да, крайнюю кушку взял без этой бесполезной стекляшки и ни на секунду не пожалел
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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