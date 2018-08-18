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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1861186218631864>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  shapo написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/ukrbud-mog-pereyti-v-sferu-vliyaniya-druga-bogdana---nv

никому не нужен выжатый как лимон Укрбуд

С кучей недоведенных до завершения проектов и десятками тысяч инвесторов после которых Элита-Центр покажется детской песочницей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  5396669 написав:Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет :)
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.

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У UA брали?
А в чем разница? Купил $ за UA.

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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:25

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:airmax78 когда обсуждали пр.победы 42 в разрезе сетам тоже никто про этот слово не вспомнил

Так и там не навес. Этих квартир давно бы не было в продаже, если бы они в Диаманте не зависли. В ОП есть пару неликвидных вариантов. Все остальное - продано. Я, честно, не понимаю что происходит: какой-то все сметающий на своем пути поток бабла. Откуда он?!

налогова амністія, блдж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:53

  5396669 написав:Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет :)
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.

Под аренду брали?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:14

5396669 разницу видно?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:37

А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:52

  zzzzzz написав:А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?


я влез случайно в другую стройку, которая, вообще без ничего :)
человек как бы должен был отблагодарить, но не смог это сделать. Так как стало мертво :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:01

[quote="4757539:proftpd66"]
я влез случайно в другую стройку, которая, вообще без ничего :)

це як, без котловану?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:41

  Santehnik написав:
  hume написав:А где можно посмотреть?

https://creatorcity.com.ua/uk/%d0%bf%d1 ... %b0%d0%bc/

Планировки УГ, "спальни маленькие"(с)
Да и отсутствие открытых балкончиков напрягает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:49

  airmax78 написав:Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.

у вас реально фокус с панорамкой или вы сублимируете на эту опцию?

из опыта пользования: абсолютно бесполезная штука, только уровень крыши в салоне понижает, про стоимость опции умлочу…

и да, крайнюю кушку взял без этой бесполезной стекляшки и ни на секунду не пожалел 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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