hume написав:
Есть строительный удленитель, из э маст для тех кто в сталинке будет покупать модел 3 со стеклянной крышей.
+1
Сенкс, Вы сделали мой вечер!!!
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:51
+1
Сенкс, Вы сделали мой вечер!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:00
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:05
поимел тебя микитась как лошка...
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всё, в Юните однух нет, ни под бронью, никак. Было всего 30 штук. Минимальная цена реализации со всеми скидками где то 1540 ( в промке дорогожичей, бгг). Следущий вброс будет ориентировочно на 100 уе дороже, как то так
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