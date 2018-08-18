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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1861186218631864

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:51

  hume написав:
  airmax78 написав:Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.

Есть строительный удленитель, из э маст для тех кто в сталинке будет покупать модел 3 со стеклянной крышей.

+1
Сенкс, Вы сделали мой вечер!!! 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:00

  zzzzzz написав:А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?

зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады :mrgreen:
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Подякували: 1018 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:05

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?

зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады :mrgreen:
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....

поимел тебя микитась как лошка...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё, в Юните однух нет, ни под бронью, никак. Было всего 30 штук. Минимальная цена реализации со всеми скидками где то 1540 ( в промке дорогожичей, бгг). Следущий вброс будет ориентировочно на 100 уе дороже, как то так
hume
 
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