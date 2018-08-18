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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:51
hume написав: airmax78 написав:
Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.
Есть строительный удленитель, из э маст для тех кто в сталинке будет покупать модел 3 со стеклянной крышей.
+1
Сенкс, Вы сделали мой вечер!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:00
zzzzzz написав:
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:05
Прохожий написав: zzzzzz написав:
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
поимел тебя микитась как лошка...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:13
Всё, в Юните однух нет, ни под бронью, никак. Было всего 30 штук. Минимальная цена реализации со всеми скидками где то 1540 ( в промке дорогожичей, бгг). Следущий вброс будет ориентировочно на 100 уе дороже, как то так
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hume
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:15
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
поимел тебя микитась как лошка...
реальные аргументы есть?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:16
hume написав:
Было всего 30 штук
Спасибо, что и требовалось понять. Создают ажиотаж вкидывая совсем крохи.
Как ни крути, но маркеты у КАНа просто боги.
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Santehnik
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:17
hume написав:
Всё, в Юните однух нет, ни под бронью, никак. Было всего 30 штук. Минимальная цена реализации со всеми скидками где то 1540 ( в промке дорогожичей, бгг). Следущий вброс будет ориентировочно на 100 уе дороже, как то так
Вы реально
хотите взять юнит?
Если да маякните в личку.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:38
hume написав:
Всё, в Юните однух нет, ни под бронью, никак. Было всего 30 штук. Минимальная цена реализации со всеми скидками где то 1540 ( в промке дорогожичей, бгг). Следущий вброс будет ориентировочно на 100 уе дороже, как то так
В чем прикол? Гостинку на Сырце можно взять за 23 штуки, это штука за метр, более чем в 1.5 раза дешевле, так она ж готовая и с ремонтом возможно. А сдача через 3-4 года как у вашего юнита - это еще потеря штук 10 (на сейчас, если, конечно, курс не скакнет). Еще и не факт, что оно, вообще, будет достроено.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Суб 28 вер, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:40
hxbbgaf написав:
В чем прикол?
В территории)
Хотя у юнита она явно будет сильно слабее чем у Республики и ФТ.
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Santehnik
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:46
Santehnik написав: hxbbgaf написав:
В чем прикол?
В территории)
Хотя у юнита она явно будет сильно слабее чем у Республики и ФТ.
А что за территория? До метро полтора км, до центра 4.5.
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