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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1862186318641865

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:46

  Santehnik написав:
  hxbbgaf написав:В чем прикол?

В территории)
Хотя у юнита она явно будет сильно слабее чем у Республики и ФТ.

ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:49

Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:52

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Панорамная крыша из э маст. Даже если вы ее не открываете - она создает потрясающее ощущение пространства над головой. Очень мне нравится. Хочу теперь Модел 3 со стеклянной крышей.

у вас реально фокус с панорамкой или вы сублимируете на эту опцию?

из опыта пользования: абсолютно бесполезная штука, только уровень крыши в салоне понижает, про стоимость опции умлочу…

и да, крайнюю кушку взял без этой бесполезной стекляшки и ни на секунду не пожалел 8)

На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:52

  Прохожий написав:
  Santehnik написав:
  hxbbgaf написав:В чем прикол?

В территории)
Хотя у юнита она явно будет сильно слабее чем у Республики и ФТ.

ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем?

Разве что если там харли дэвидсоны дарят тем кто рядом живет за неудобства.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.

22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:02

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.

22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ 8)

Просто повезло (или не повезло - уже не могу понять, потому что панорама - это то, что мне нравится в этом автомобиле больше всего).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:05

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.

22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ 8)

Просто повезло (или не повезло - уже не могу понять, потому что панорама - это то, что мне нравится в этом автомобиле больше всего).

а вместительный багажник "спортбека" при посещении атэбэ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:06

Почитал историю мотоциклетного завода, это ж плакать хочется, иллюстрация 30-летнего планомерного уничтожения украинской промышленности на примере одного завода. Их давили-давили, жгли, банкротили, а они в 2000-х умудрялись еще разрабатывать новые мотоциклы. И в конце его жизненного пути, похоже, немало приложился к уничтожению именно этот застройщик.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:21

  hxbbgaf написав:Почитал историю мотоциклетного завода, это ж плакать хочется, иллюстрация 30-летнего планомерного уничтожения украинской промышленности на примере одного завода. Их давили-давили, жгли, банкротили, а они в 2000-х умудрялись еще разрабатывать новые мотоциклы. И в конце его жизненного пути, похоже, немало приложился к уничтожению именно этот застройщик.

Я вам дал +1???
но таки да по сабжу
пичаль...вася хмельницкий реально похоронил потенциал мотозавода
ХД нервно "курят в сторонке" по движкам спросите у любого украинского байкера но васе нужно построить дома...для хипстеров...как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:28

лично мне как кУянину печально что вася хмельницкий имет одинаковый мозжечёк с васей форумним...увы... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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