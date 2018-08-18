ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем?
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:46
ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:49
Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:52
На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:52
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 22:02
Просто повезло (или не повезло - уже не могу понять, потому что панорама - это то, что мне нравится в этом автомобиле больше всего).
Додано: Суб 28 вер, 2019 22:05
а вместительный багажник "спортбека" при посещении атэбэ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 22:06
Почитал историю мотоциклетного завода, это ж плакать хочется, иллюстрация 30-летнего планомерного уничтожения украинской промышленности на примере одного завода. Их давили-давили, жгли, банкротили, а они в 2000-х умудрялись еще разрабатывать новые мотоциклы. И в конце его жизненного пути, похоже, немало приложился к уничтожению именно этот застройщик.
Додано: Суб 28 вер, 2019 22:21
Я вам дал +1???
но таки да по сабжу
пичаль...вася хмельницкий реально похоронил потенциал мотозавода
ХД нервно "курят в сторонке" по движкам спросите у любого украинского байкера но васе нужно построить дома...для хипстеров...как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 вер, 2019 22:28
лично мне как кУянину печально что вася хмельницкий имет одинаковый мозжечёк с васей форумним...увы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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