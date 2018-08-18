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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1863186418651866

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  5396669 написав:Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет :)
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.

Под аренду брали?
Пока не знаю. Там квартира классная с террасой.

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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:57

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.

22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ 8)

Они универсалы, вид мрачняк, домохозяин выехал в ашан.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:59

  vladus17 написав:Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.

Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много
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