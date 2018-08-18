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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:50
UA написав: 5396669 написав:
Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.
Под аренду брали?
Пока не знаю. Там квартира классная с террасой.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 23:57
Прохожий написав: airmax78 написав:
На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.
22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ
Они универсалы, вид мрачняк, домохозяин выехал в ашан.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 23:59
vladus17 написав:
Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много
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Додано: Нед 29 вер, 2019 08:47
Решил подождать с покупкой 1к в Медовом и насобирать ещё 15к на двушку. До НГ не успею в вот в феврале вполне.
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