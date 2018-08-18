|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:50
UA написав: 5396669 написав:
Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.
Под аренду брали?
Пока не знаю. Там квартира классная с террасой.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:57
Прохожий написав: airmax78 написав:
На Фокус, к сожалению (или счастью) не ставят. Мне она почти на шару с дизельгейтным гольфом досталась. Крышу не занижает. Окуенная опция. ИМХО.
22куе ЗА гольф 15го года в полном фарше?
УВАЖАЮ аДЕССИТОФФ
Они универсалы, вид мрачняк, домохозяин выехал в ашан.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5860
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:59
vladus17 написав:
Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5860
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 08:47
Решил подождать с покупкой 1к в Медовом и насобирать ещё 15к на двушку. До НГ не успею в вот в феврале вполне.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20275
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:30
5396669 написав: UA написав: 5396669 написав:
Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.
Под аренду брали?
Пока не знаю. Там квартира классная с террасой.
Квартира площадью 80+ метров, не самый выгодный вариант под аренду.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4559
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:35
hume написав: vladus17 написав:
Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много
Это всё уровень доверия к банковской системе.
Это надолго. Смена поколений (вероятно 2-3 поколений) должна произойти.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4559
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:35
Прохожий написав: zzzzzz написав:
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
Прохожий. Зачем так остро реагируешь, в моем вопросе нет никакого контекста.И я ни в коем случае не иронизирую. Ну и хватит тут свою агрессию вымещать. Ну реально,это смешно, и это вам ни капли не добавляет авторитета. Не спорю,что иногда вы пишете дельные вещи, но ваша манера дискутировать, это просто ппц...
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35395
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3443 раз.
- Подякували: 7485 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:37
Оранжевый-хит сезона написав:
Решил подождать с покупкой 1к в Медовом и насобирать ещё 15к на двушку. До НГ не успею в вот в феврале вполне.
В феврале этих денег хватит только на студию - апартаменты в нежилом фонде
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4559
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:44
Прохожий написав:
ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем?
Речь же идёт о территории комплекса.
Я вот на той неделе был на территории Варшавского - это обнять и плакать. Деревья уже высохли, газон выжженый, детские площадки сделаны на отвали, лавочки грязные. И это дома только сданы, но уже разруха началась. Пройдет пару лет и там вообще будет мрак. Был в Кришталевых Джерелах, дома уже потресканые, во дворах один асфальт. Мрак.
В Юните будет красивое декоративное озеленение и более менее продуманные места для прогулок. Выйти во двор там будет приятно. Вот и вся разница.
Но, по сравнению с ФТ и Республикой территория у Юнита будет никакой, это даже по рендерам видно. Зашкаливает плотность и за счет этого урезали дворы.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:59
UA написав: hume написав: vladus17 написав:
Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много
Это всё уровень доверия к банковской системе.
Это надолго. Смена поколений (вероятно 2-3 поколений) должна произойти.
не... это достижение европейской пропорции 70% в аренде
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20275
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16413
|2591436
|
|
|8
|7784
|
|
|455
|183592
|
|