Додано: Нед 29 вер, 2019 09:44

Прохожий написав: ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем? ТЕРРИТОРИЯ мотоциклетный завод? круто? в чем?

Речь же идёт о территории комплекса.Я вот на той неделе был на территории Варшавского - это обнять и плакать. Деревья уже высохли, газон выжженый, детские площадки сделаны на отвали, лавочки грязные. И это дома только сданы, но уже разруха началась. Пройдет пару лет и там вообще будет мрак. Был в Кришталевых Джерелах, дома уже потресканые, во дворах один асфальт. Мрак.В Юните будет красивое декоративное озеленение и более менее продуманные места для прогулок. Выйти во двор там будет приятно. Вот и вся разница.Но, по сравнению с ФТ и Республикой территория у Юнита будет никакой, это даже по рендерам видно. Зашкаливает плотность и за счет этого урезали дворы.