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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:05
Оранжевый-хит сезона написав:
не... это достижение европейской пропорции 70% в аренде
В Европах выгодно быть в аренде.
В Германии, если имеешь в собственности хоть какой угол - в случаи потери работы, не положены многие ништяки по социалке.
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UA
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:08
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
Прохожий. Зачем так остро реагируешь, в моем вопросе нет никакого контекста.И я ни в коем случае не иронизирую. Ну и хватит тут свою агрессию вымещать. Ну реально,это смешно, и это вам ни капли не добавляет авторитета. Не спорю,что иногда вы пишете дельные вещи, но ваша манера дискутировать, это просто ппц...
ККЦ прав указывая вам что пропуская через себя гигобайты информации ваш процессор(моск) не в силах ее(информацию) переварить и на выходе всегда получается субстанция с неприятным запахом
современный мир держится только на доверии
подскажу, условно, если завтра 5млн пенсов побегут и купят по $50 каждый то завтра курс будет 30, если млн миноритариев теслы сегодня продадут свои акции завтра акции будут стоить Па10
и конкретно по теме ветки, вспомнил, после кризиса 08го всем хорошо известная компания Столица имела серьезные проблемы, была продана прибалтам и сейчас флагман КРЖН
на сегодня Укрбуд имеет реально много объектов из категории гуано но есть и очень перспективные объекты которые будут достроены вне зависимости от ФИО нового владельца
КГС никак не может домучить Манхеттен, и что? кгс все?
все просто, поймите что разгоняя зраду вы выступаете в роли полезных идиотов для "больших дядь" которые решают свои вопросы...
много знаю но не хочу и не буду тут озвучивать, реально просто бесит упоротость армии нетовских "экспертов"...
"Ложь повторенная 1000 раз становится правдой"(с)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 29 вер, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:09
Оранжевый-хит сезона написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Решил подождать с покупкой 1к в Медовом и насобирать ещё 15к на двушку. До НГ не успею в вот в феврале вполне.
В феврале этих денег хватит только на студию - апартаменты в нежилом фонде
не вижу предпосылок, сейчас в ОП ажиотаж который быстро закончится, и что дальше?
Чего он закончится?
Информация про дорожай новостроек, только начинает просачиваться в широкие массы населения.
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UA
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:13
Прохожий
Да ничего я не разгоняю, я просто делюсь на форуме новостями которые вижу. Выводы пусть каждый делает сам для себя.
Тут на форуме как выяснилось в ходе обсуждения Укрбуда некоторые продолжают считать что это государственная компания)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:17
Прохожий написав: zzzzzz написав: Прохожий написав:
зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады
моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....
Прохожий. Зачем так остро реагируешь, в моем вопросе нет никакого контекста.И я ни в коем случае не иронизирую. Ну и хватит тут свою агрессию вымещать. Ну реально,это смешно, и это вам ни капли не добавляет авторитета. Не спорю,что иногда вы пишете дельные вещи, но ваша манера дискутировать, это просто ппц...
ККЦ прав указывая вам что пропуская через себя гигобайты информации ваш процессор(моск) не в силах ее(информацию) переварить и на выходе всегда получается субстанция с неприятным запахом
современный мир держится только на доверии
подскажу, условно, если завтра 5млн пенсов побегут и купят по $50 каждый то завтра курс будет 30, если млн миноритариев теслы сегодня продадут свои акции завтра акции будут стоить Па10
и конкретно по теме ветки, вспомнил, после кризиса 08го всем хорошо известная компания Столица имела серьезные проблемы, была продана прибалтам и сейчас флагман КРЖН
на сегодня Укрбуд имеет реально много объектов из категории гуано но есть и очень перспективные объекты которые будут достроены вне зависимости от ФИО нового владельца
КГС никак не может домучить Манхеттен, и что? кгс все?
все просто, поймите что разгоняя зраду вы выступаете в роли полезных идиотов для "больших дядь" которые решают свои вопросы...
много знаю но не хочу и не буду тут озвучивать, реально просто бесит упоротость армии нетовских "экспертов"...
"Ложь повторенная 1000 раз становится правдой"(с)
ты только что показал что у тебя г***о в голове, 5 000 000 х 50 = 250 000 000 это дневной оборот межбанка, при такой покупке доллар подорожает на 50 копеек максимум.
А ты как был с дерьмом в голове так и останешься.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:25
сцуко до слёз... Как несложно догадаться, появятся «Гостомельские Липки-3» в западной части Гостомеля, между ВПП Гостомельского аэродрома и Бучанской исправительной колонией. Строительный адрес проекта — улица Некрасова, 1-ж, но фактически фасад будущего дома будет выходить на улицу Радгоспную.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:31
zzzzzz написав:Прохожий
Да ничего я не разгоняю, я просто делюсь на форуме новостями которые вижу. Выводы пусть каждый делает сам для себя.Тут на форуме как выяснилось в ходе обсуждения Укрбуда некоторые продолжают считать что это государственная компания
)))
еще как мин 2 года тому Я здесь указывал что Укрбуд на 90% это франшиза, практически каждый объект как правило строит разная СК а Укрбуд как "обертка" обеспечивает продажи, маркетинг и т.д.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:40
Прохожий написав: zzzzzz написав:Прохожий
Да ничего я не разгоняю, я просто делюсь на форуме новостями которые вижу. Выводы пусть каждый делает сам для себя.Тут на форуме как выяснилось в ходе обсуждения Укрбуда некоторые продолжают считать что это государственная компания
)))
еще как мин 2 года тому Я здесь указывал что Укрбуд на 90% это франшиза, практически каждый объект как правило строит разная СК а Укрбуд как "обертка" обеспечивает продажи, маркетинг и т.д.
Слушать и слышать, а также читать и понимать, что написано реально единицы людей могут. У остальных в голове просто белый шум.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:48
Знакомая инвестировала в Укрбуд, верит что "такому монстру не дадут упасть".
Я в том году посматривал на Чаривне мисто, уж больно дешево его продавали, но стрем с документами остановил от дальнейших шагов.
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