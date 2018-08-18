Додано: Нед 29 вер, 2019 10:08

zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав: А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ? А кто тут на форуме влез в Укрбуд кроме Прохожего , только честно ?

зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и рады

моя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг.... зужжжащий, вам подобных как лошков имеют в темную "большие дяди" под свои интересы когда нужно для разгона зрады а вы и радымоя инвестиция в Укрбуд стоит 1/4 стоимости моего текущего авто а вы гоните .овно "из под дяди" по трубам дальше...бггг....



Прохожий. Зачем так остро реагируешь, в моем вопросе нет никакого контекста.И я ни в коем случае не иронизирую. Ну и хватит тут свою агрессию вымещать. Ну реально,это смешно, и это вам ни капли не добавляет авторитета. Не спорю,что иногда вы пишете дельные вещи, но ваша манера дискутировать, это просто ппц... Прохожий. Зачем так остро реагируешь, в моем вопросе нет никакого контекста.И я ни в коем случае не иронизирую. Ну и хватит тут свою агрессию вымещать. Ну реально,это смешно, и это вам ни капли не добавляет авторитета. Не спорю,что иногда вы пишете дельные вещи, но ваша манера дискутировать, это просто ппц...

ККЦ прав указывая вам что пропуская через себя гигобайты информации ваш процессор(моск) не в силах ее(информацию) переварить и на выходе всегда получается субстанция с неприятным запахомсовременный мир держится только на доверииподскажу, условно, если завтра 5млн пенсов побегут и купят по $50 каждый то завтра курс будет 30, если млн миноритариев теслы сегодня продадут свои акции завтра акции будут стоить Па10и конкретно по теме ветки, вспомнил, после кризиса 08го всем хорошо известная компания Столица имела серьезные проблемы, была продана прибалтам и сейчас флагман КРЖНна сегодня Укрбуд имеет реально много объектов из категории гуано но есть и очень перспективные объекты которые будут достроены вне зависимости от ФИО нового владельцаКГС никак не может домучить Манхеттен, и что? кгс все?все просто, поймите что разгоняя зраду вы выступаете в роли полезных идиотов для "больших дядь" которые решают свои вопросы...много знаю но не хочу и не буду тут озвучивать, реально просто бесит упоротость армии нетовских "экспертов"..."Ложь повторенная 1000 раз становится правдой"(с)