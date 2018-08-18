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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1865186618671868

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:18

уже пора покупать бакс или еще рано?
что скажет сообщество?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:19

  UA написав:Квартира площадью 80+ метров, не самый выгодный вариант под аренду.


Гарна покупка. 475тий молодець.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:02

  Прохожий написав:уже пора покупать бакс или еще рано?
что скажет сообщество?


Смотря какая цель. И какой срок инвестиций. Если до зимы, то к декабрю-январю может быть рост до 26-28 , но не факт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:18

  zzzzzz написав:Прохожий
Да ничего я не разгоняю, я просто делюсь на форуме новостями которые вижу. Выводы пусть каждый делает сам для себя.


ты как тот молдаванин, который угадал все буквы, но так и не смог произнести слово :mrgreen:
не стоит тащить на форум весь шлак который ты смог нарыть в инете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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