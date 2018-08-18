уже пора покупать бакс или еще рано?
что скажет сообщество?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:18
уже пора покупать бакс или еще рано?
что скажет сообщество?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:19
Гарна покупка. 475тий молодець.
Всім процвітання!
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:02
Смотря какая цель. И какой срок инвестиций. Если до зимы, то к декабрю-январю может быть рост до 26-28 , но не факт.
Живите своим умом!
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:18
ты как тот молдаванин, который угадал все буквы, но так и не смог произнести слово
не стоит тащить на форум весь шлак который ты смог нарыть в инете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:26
kingkongovets
Да я понял вашу мысль. Порошенко - хороший, а все кто голосовал за другого кандидата тупые . Не нужно это повторять 120 раз.
Живите своим умом!
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
прохожий с зедом как мыши с кактусом
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:36
смешно читать девиз "живите своим умом" от чела, который дубинского постоянно репостит
сотри, не смеши людей, человек с телевизором вместо мозга
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:38
kingkongovets
Дубинский тоже иногда дельный инсайд сливает. Инсайд все сливают, главное иметь мозги отличить инсайд от фуфла.
Живите своим умом!
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конговец, в качестве воскресного оффтопа: а что еще, кроме качества сборки, вам не понравилось в Тесле? Технические проблемы какие-то были?
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:47
несоответствующий цене уровень комфорта - это основное
у эски два раза подшипники в моторах менял - гудели, да и низкая она какая то
у икса постоянные проблемы с электроникой были, дорогу держит хуже чем лехус эр-икс
сырое оно еще слишком, а ценник конский
зы: кстати трешка, насколько я понял, создавалась под экономику проката, а не владения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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