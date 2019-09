Додано: Нед 29 вер, 2019 12:18

zzzzzz написав: Прохожий

Да ничего я не разгоняю, я просто делюсь на форуме новостями которые вижу. Выводы пусть каждый делает сам для себя.

Да ничего я не разгоняю, я просто делюсь на форуме новостями которые вижу. Выводы пусть каждый делает сам для себя.



ты как тот молдаванин, который угадал все буквы, но так и не смог произнести слово

не стоит тащить на форум весь шлак который ты смог нарыть в инете ты как тот молдаванин, который угадал все буквы, но так и не смог произнести словоне стоит тащить на форум весь шлак который ты смог нарыть в инете

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.